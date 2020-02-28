Starbucks, bitkisel et satışına başlıyor

Onur Binay/posta.com.tr

Beyond Meat, bitkisel temelli et ürünleri üreten bir şirket. McDonald’s, KFC, Subway, Carl’s Jr. ve Hardee’s gibi şirketlerin de müşterisi olduğu potaya, şimdi de Starbucks eklendi.

Starbucks’ın Kanada’da bulunan şubelerinde satışına başlanacak ürün kahvaltılık sandviç. İçinde Beyond Meat tarafından üretilen köfte, cheddar peyniri ve yumurta bulunuyor. Sandviç, şirketin bahar menüsü kapsamında müşterilerin beğenisine sunulacak.

Starbucks’ın sürdürülebilir bir gelecek konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğu belirtilen ürün, şirketin çevre dostu menüler üretmek adına piyasaya süreceği ilk yiyecek olma özelliğini taşıyor.

İkilinin yapmış olduğu iş birliği, şimdilik Kanada’yla sınırlı olsa da bu durum Starbucks için önemli bir adım oldu.

Beyond Meat’in rakibi Impossible Foods, yakın zamanda Disney ile benzer bir anlaşmaya imza atmıştı. Starbucks’la yapılan iş birliği, bu açıdan Beyond Meat’in elini güçlendirmiş oldu.



