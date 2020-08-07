Herkesin hayran kaldığı Starbucks kurabiye tarifi

Hazırıyla aynı tada sahip olan Starbucks kurabiye tarifi yapmaya ne dersiniz? Sevdiklerinize hazırlamak için Starbucks kurabiye tarifi arıyor ya da Starbucks kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Starbucks kurabiye tarifi için "Starbucks kurabiye tarifi: Starbucks kurabiye nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Starbucks kurabiye tarifi

Starbucks kurabiye malzemeleri

2 adet yumurta sarısı

150 gram tereyağ (eritilmemiş ve oda sıcaklığında)

100 gram pudra şekeri

2 çorba kaşığı su

1 tatlı kaşığı vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

300 gram un

50 gram damla çikolata

100 gram ceviz içi (iri çekilmiş)

Starbuck kurabiyesi yapılışı

Şeker ve yumurta sarıları bir kapta çırpılır. Oda sıcaklığındaki tereyağı, su ve vanilya eklenerek karıştırmaya devam edilir. Kabartma tozu ve tarçın eklenerek hafifçe karıştırılır. Elenmiş olan unu ekleyerek hamur yoğurulur.Hamurunuz ele yapışmayan ve şekli bozulmayacak kıvamda olmalıdır. Yoğurma işlemi tamamen bittiğinde damla çikolata ve ceviz eklenir. Malzemeler hamura iyice karıştırılır. Çikolatalar eklendikten sonra fazla yoğurulursa çikolatalar erimeye başlayacak ve şekil vermek zorlaşacaktır. Hamur ikiye bölünür. 5-6 cm çapında silindir haline getirilir ve 30 dakika buzdolabında bekletilir. Buzdolabından çıkan hamur 3 cm genişliğinde kesilir ve yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye dizilir. Önceden ısıtılmış 160 derece fırının fanlı ayarında 12 dakika pişirilir.



