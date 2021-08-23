Starlink uyduları yörüngede çarpışma riskini artırıyor

Southampton Üniversitesi’nden araştırmacılar da bu hareketin etkilerini mercek altına alan bir araştırma yaptılar. Araştırmaya göre; yörüngedeki yüzlerce Starlink uydusu ile diğer uzay araçları ve uydular arasındaki tehlikeli yakınlaşmaların sayısı artıyor.

Araştırmacılar Starlink uydularının her hafta diğer uzay araçlarıyla ortalama 1.600 yakın karşılaşmaya dahil olduğunu ve bu karşılaşmalarda iki nesne arasındaki uzaklığın neredeyse bir kilometre olduğunu belirtti. Starlink uyduları, sadece diğer uydu operatörleriyle yakın karşılaşmalar içinde olmuyor; aynı zamanda kendi aralarında da yakınlaşmalar yaşayabiliyorlar. Veriler, ortalama bir haftada Starlink uydularının diğer operatörlerin uzay aracına 500 kez yaklaştığını gösterdi.

Lewis, sadece 1500’ünün fırlatıldığı Starlink uydularının ileride sayıları arttıkça daha da ciddi sorunlara yol açacağına dikkat çekiyor. SpaceX, daha önce 12.000 uydu fırlatmayı umduğunu ve 40.000’den fazlası için de izni olduğunu söyledi. Lewis, veritabanında Starlink takımyıldızının yaratılmasıyla başlayan endişe verici bir eğilim fark ettiğini söyledi ve ekledi: “Bu mega takımyıldızların etkisini anlamak için Starlink’in ilk başlatıldığı Mayıs 2019’a kadar uzanan verilere baktım. O zamandan beri, Socrates veri tabanı tarafından tespit edilen karşılaşmaların sayısı iki katından fazla artmış ve şimdi Starlink’in tüm karşılaşmaların yarısını oluşturduğunu görüyoruz.”