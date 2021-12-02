Stavroz 2 konser için ülkemize geliyor

Elektronik müziğe ve dans müziğine kattıkları organik ve akustik soluklu caz dokunuşları ile dans türüne yeni ufuklar açan 2000'li yılların müzik dünyasına kazandırdığı en dinamik grup Belçikalı Stavroz, 2 şehirde gerçekleşecek mini bir turne için bir kez daha Türkiye'ye geliyor.

İstanbul konseri sonrasında sahneyi Mahmut Orhan devralacak.

Her ikisi de DJ, müzisyen ve ses mühendisi olan Ijsbrand De Wilde ve Gert Beazar tarafından üniversite günlerinde Belçika’nın Gent şehrinde kurulan Stavroz, Epifoni Organizasyonu ile Enter The Music projesi kapsamında 17 Aralık 2021 gecesi İzmir Arena'da ve 18 Aralık 2021'de İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.



