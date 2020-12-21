Steam, 2020 sonbahar indirimi verilerini paylaştı

Aktarılanlara göre, normal şartlarda kış indirimlerine göre daha düşük geçen 2020 Sonbahar İndirimi, bu sene geliştiriciler ve yayıncıların en fazla gelir elde ettiği sonbahar indirimi oldu. Kampanya süresince; yaklaşık 1 milyon oyuncu, ilk defa platform üzerinden oyun satın aldı ve mikrohareket işlemi gerçekleştirdi. Söz konusu rakamın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33’lük bir artışa tekabül ettiği belirtildi.

Bununla birlikte, halihazırda platforma üye olan oyuncular da kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. İndirimler sırasında Steam, eş zamanlı oyuncu rekorunu tazeledi. Platform böylece, söz konusu rekoru 24 milyon oyuncu sayısına yükseltti. Geçen sene sonbahar indirimleri esnasında; eş zamanlı oyuncu sayısının, 7 milyon daha az olduğu dile getirildi. Kampanya sürecinin oldukça başarılı geçmesinde; COVID-19 salgınına bağlı olarak yapılan karantina çalışmaları, Black Friday dönemi ve Cyber Monday indirimlerinin etkili olduğu tahmin edildi.

Diğer yandan; sonbahar indirimleri yanında, aynı dönemde gerçekleşen Steam Ödülleri adaylıklarına ilişkin rakamlara da yer verildi. Adaylık sürecinde; 5.3 milyon oyuncunun, toplamda 30 milyon oy verdiği ifade edildi.

1.6 milyondan fazla kullanıcının da oyunlara ilişkin geri bildirim göndererek topluluk rozeti seviyesini yükselttiği belirtildi. Şirket, 2020 Steam Ödülleri için oylamaların, 22 Aralık ve 3 Ocak tarihleri arasında yapılacağına işaret etti. 2020 Steam Kış İndirimi kampanyalarının ise 28 Aralık’tan itibaren başlayacağı dile getirildi.





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