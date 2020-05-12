Steam 2020 Yaz İndirimleri tarihi belli oldu

Steam 2020 Yaz İndirimi tarihleri önceden sızdırıldı. Twitter’da Pavel Djundik tarafından açıklanan tarihlere göre indirimler 25 Haziran tarihinden itibaren 2 hafta süreyle kullanıcılara sunulacak. Djundik, tarihlerin ilk olarak Çinli yapımcılar tarafından sızdırıldığını ve kendisinin de doğrulattığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl yapılan Steam 2019 Yaz İndirimi de 25 Haziran ile 9 Temmuz arasında gerçekleştirilmişti.





Yaz ve kış olmak üzere, yılın iki bölümünde indirimler gerçekleştiriliyor.

Bunlara ek olarak Steam’e sadakat sistemi de geliyor. Steam sadakat sistemi ile birlikte platform üzerindeki oyuncular aktif oldukları döneme göre ödüllendirilecek. Ödüllerin arasında kullanıcılar oyun indiriminin yanı sıra oyun yorumlarına emoji ile tepki verme imkanına kavuşacak.



