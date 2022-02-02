Steam Deck için oynanabilir oyun sayısı 100’ü geçti

Valve’ın Steam Deck onaylama süreci dört farklı katmandan oluşuyor. En yüksek katman, “Onaylanmış” adını taşıyor. Bu gruptaki oyunların Valve’ın kumanda desteği ve performans kontrolleri de dahil olmak üzere tüm testlerden geçtiği belirtildi.

İkinci seçeneğin ismi ise “Oynanabilir”. Bu gruptaki oyunlar da Steam Deck’te çalışacak, ancak oyunlardan en iyi performansı almak için bazı değişiklikler yapmak gerekiyor. “Desteklenmeyen” katmanında Valve’ın test ettiği ve Steam Deck’te çalışmayan oyunlar bulunuyor. “Bilinmeyen” grubunu ise henüz Valve’ın test etmediği oyunlar yer alıyor.

Test edilen 106 oyundan 60’ının “Onaylanmış” grubunda olduğu ve sadece beşinin “Desteklenmeyen” sınıfına yerleştirildiği belirtildi. Bu beş oyundan dördünün sanal gerçeklik oyunu olduğunu ve doğal olarak Steam Deck’te çalışmayacağı ifade edildi.

Onaylanan oyunlar arasında Portal 2, Death Stranding ve Dark Souls 3 bulunuyor. Steam Deck 25 Şubat'ta çıkış yapacak.