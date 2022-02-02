Bilim & Teknoloji Steam Deck için oynanabilir oyun sayısı 100’ü geçti

Steam Deck için oynanabilir oyun sayısı 100’ü geçti

Bilim & Teknoloji

Steam Deck için oynanabilir oyun sayısı 100’ü geçti

Bir Steam kullanıcısı, SteamDB üzerinden Valve’in hangi oyunlar için sertifika verdiğini ortaya çıkardı. Buna göre, Valve’in şimdiden 106 oyunun Steam Deck uyumluluğunu test ettiğini gösterdi.

02 Şubat 2022, Çarşamba 10:17 Son Güncelleme:
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Valve’ın Steam Deck onaylama süreci dört farklı katmandan oluşuyor. En yüksek katman, “Onaylanmış” adını taşıyor. Bu gruptaki oyunların Valve’ın kumanda desteği ve performans kontrolleri de dahil olmak üzere tüm testlerden geçtiği belirtildi.

İkinci seçeneğin ismi ise “Oynanabilir”. Bu gruptaki oyunlar da Steam Deck’te çalışacak, ancak oyunlardan en iyi performansı almak için bazı değişiklikler yapmak gerekiyor. “Desteklenmeyen” katmanında Valve’ın test ettiği ve Steam Deck’te çalışmayan oyunlar bulunuyor. “Bilinmeyen” grubunu ise henüz Valve’ın test etmediği oyunlar yer alıyor.

Test edilen 106 oyundan 60’ının “Onaylanmış” grubunda olduğu ve sadece beşinin “Desteklenmeyen” sınıfına yerleştirildiği belirtildi. Bu beş oyundan dördünün sanal gerçeklik oyunu olduğunu ve doğal olarak Steam Deck’te çalışmayacağı ifade edildi.

Onaylanan oyunlar arasında Portal 2, Death Stranding ve Dark Souls 3 bulunuyor. Steam Deck 25 Şubat'ta çıkış yapacak.

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