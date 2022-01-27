Steam Deck’in çıkış tarihi açıklandı

Steam’in kendi sayfasında verilen bilgilere göre Steam Deck, 25 Şubat tarihinde Türkiye saatiyle saat 21:00’da satışa sunulacak.

Alıcıların satın alımı gerçekleştirmeleri için üç günleri olacak ve ardından Steam Deck rezervasyonları sırada bulunan bir sonraki kişiye aktarılacak. Cihazların teslimatları ise bu tarihten üç gün sonra, yani 28 Şubat’ta yapılmaya başlanacak.

Valve yetkilileri, ürünlerin haftalık olarak sırayla dağıtılacağını ve kullanıcıların sabırlı olması gerektiğini belirtti.

Steam Deck’in fiyatları ise şu şekilde:

64 GB sürüm 399 dolar

256 GB sürüm 529 dolar

512 GB sürüm 649 dolar



