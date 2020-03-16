Steam eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdı
Steam 20 milyona yakın anlık oyuncuya ulaşarak yeni bir rekor kırdı. 19, 728, 294 anlık kullanıcı ile rekor kıran şirket bir önceki kullanıcı kaydına göre 400,000 artış gösterdi.
16 Mart 2020, Pazartesi 10:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çevrimiçin oyun platformu Steam, 20 milyona yakın aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Oyun platform, bir önceki eş zamanlı oyuncu rekorunu da yine bu sene içerisinde kırmıştı. Steam’in bir önceki rekoru Şubat 2020’de kırılmıştı ve 18.801.944 oyuncu platformda aynı anda aktif durumdaydı. Steam, bu içerisinde neredeyse 1 milyon oyuncu kadar daha ilerletmiş oldu.
Steam üzerinden anlık oyun oynayan kullanıcı sayısı 6,7 milyon ile sınırlı kaldı. Anlık oyun oynayan kullanıcı sayısı rekorunun daha önce yaklaşık 7,2 milyon seviyesinde.
Steam’de en çok oynanan oyunlar ise şöyle sıralandı:
Counter Strike: Global Offensive - 1.007.062
DOTA 2 - 694.829
PUBG - 525.462
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - 183.817
GTA V - 170.024
Monster Hunter: World: 131.574
ARK: Survival Evolved - 134.311
Destiny 2 - 118.432
Borderlands 3 - 78.467
Team Fortress 2 - 84.810