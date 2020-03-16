Steam eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdı

Çevrimiçin oyun platformu Steam, 20 milyona yakın aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Oyun platform, bir önceki eş zamanlı oyuncu rekorunu da yine bu sene içerisinde kırmıştı. Steam’in bir önceki rekoru Şubat 2020’de kırılmıştı ve 18.801.944 oyuncu platformda aynı anda aktif durumdaydı. Steam, bu içerisinde neredeyse 1 milyon oyuncu kadar daha ilerletmiş oldu.

Steam üzerinden anlık oyun oynayan kullanıcı sayısı 6,7 milyon ile sınırlı kaldı. Anlık oyun oynayan kullanıcı sayısı rekorunun daha önce yaklaşık 7,2 milyon seviyesinde.

Steam’de en çok oynanan oyunlar ise şöyle sıralandı:

Counter Strike: Global Offensive - 1.007.062

DOTA 2 - 694.829

PUBG - 525.462

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - 183.817

GTA V - 170.024

Monster Hunter: World: 131.574

ARK: Survival Evolved - 134.311

Destiny 2 - 118.432

Borderlands 3 - 78.467

Team Fortress 2 - 84.810



