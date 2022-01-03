Bilim & Teknoloji Steam eş zamanlı oyuncu sayısında rekor tazeledi

Steam eş zamanlı oyuncu sayısında rekor tazeledi

Bilim & Teknoloji

Steam eş zamanlı oyuncu sayısında rekor tazeledi

Steam, yeni yılın ilk hafta sonunda kendi rekorunu kırarak eş zamanlı oyuncu sayısında 27.942.036'a ulaştı.

03 Ocak 2022, Pazartesi 15:37 Son Güncelleme:
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Yeni yıl tatili ve hafta sonu tatili sebebiyle birçok oyuncu hafta sonunu oyun oynayarak geçirdi. Bunun sonucu olarak da Steam'den rekor geldi.

En son 28 Kasım 2021'deTürkiye saati ile 17:00'de eş zamanlı oyuncu sayısında 27.384.959'a ulaşan Steam, 2 Ocak 2022'de 27.942.036 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Steam'in rekoru kırdığı esnada oyunda olan oyuncu sayısı ise 8.219.950.


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