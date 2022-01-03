Steam eş zamanlı oyuncu sayısında rekor tazeledi

Yeni yıl tatili ve hafta sonu tatili sebebiyle birçok oyuncu hafta sonunu oyun oynayarak geçirdi. Bunun sonucu olarak da Steam'den rekor geldi.

En son 28 Kasım 2021'deTürkiye saati ile 17:00'de eş zamanlı oyuncu sayısında 27.384.959'a ulaşan Steam, 2 Ocak 2022'de 27.942.036 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Steam'in rekoru kırdığı esnada oyunda olan oyuncu sayısı ise 8.219.950.



