Onur Binay/posta.com.tr

Steam'in eşzamanlı kullanıcı sayısı 18,8 milyona ulaştı. Tracker SteamDB'ye göre rakam 18.801.944 ile zirveye ulaştı. Önceki rekor 6 Ocak 2018'de 18.5 milyondu. Steam’in bu başarısında Dota 2, CS:GO ve PUBG oyunlarının olduğu da açıklandı.





Steam’in oyun içi oyuncusu sayısı ise 5.8 milyon olarak açıklandı. Geçen yılın verilerine baktığımızda bu sayının 7 milyon seviyesinde olduğu görülüyor.

2019, Steam'de müşteri ve arayüzde birkaç büyük değişiklikle birlikte banner yılıydı. Valve, Steam'i Chromebook'lar da dahil olmak üzere daha fazla platforma getirmeye çalışıyor. Ayrıca oyun sektörünün önemli isimlerinden olan Electronic Arts, oyunlarını yeniden Steam'de yayınlama kararı aldı.



