Steam kış indirimleri, 23 Aralık 2021 tarihinde resmen başladı. Birden fazla oyunun indirime geçtiği Steam kış indirimleri, 5 Ocak tarihine kadar devam edecek. Peki, Steam kış indirimleri kapsamında 120 TL ve altına alınabilecek oyunlar hangileri?

GRIME - 32 TL

Thronebreaker: The Witcher Tales - 35,09 TL

Spyro Reignited Trilogy - 57,40 TL

Dark Souls: Remastered - 59,50 TL

A Plague Tale: Innocence - 62,50 TL

NieR: Automata - 66,50 TL

They Are Billions - 70 TL

Detroit:Become Human - 71 TL

Doom Eternal Deluxe Edition - 74,75

Final Fantasy XV Windows Edition - 80 TL

Metro Exodus - Gold Edition - 86,21 TL

SnowRunner - 97,50 TL

Little Nightmares II - 99,83 TL

No Man’s Sky - 105 TL

Assassin’s Creed Odyssey - Gold Edition - 112,25 TL

Total War: Warhammer II - 117,30 TL

Medieval Dynasty - 119,20 TL

Death Stranding - 119,70 TL

Mount & Blade II: Bannerlord - 119,99 TL