Bilim & Teknoloji Steam Kış İndirimi'nde 120 TL ve altına alınabilecek oyunlar

Steam Kış İndirimi'nde 120 TL ve altına alınabilecek oyunlar

Bilim & Teknoloji

Steam Kış İndirimi'nde 120 TL ve altına alınabilecek oyunlar

Steam Kış İndirimleri kısa süre önce başladı Yılın en iyi indirimlerinin yapıldığı bu dönemde dikkate değer pek çok oyun var.

01 Ocak 2022, Cumartesi 09:58 Son Güncelleme:
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Steam kış indirimleri, 23 Aralık 2021 tarihinde resmen başladı. Birden fazla oyunun indirime geçtiği Steam kış indirimleri, 5 Ocak tarihine kadar devam edecek. Peki, Steam kış indirimleri kapsamında 120 TL ve altına alınabilecek oyunlar hangileri?

GRIME - 32 TL

Thronebreaker: The Witcher Tales - 35,09 TL

Spyro Reignited Trilogy - 57,40 TL

Dark Souls: Remastered - 59,50 TL

A Plague Tale: Innocence - 62,50 TL

NieR: Automata - 66,50 TL

They Are Billions - 70 TL

Detroit:Become Human - 71 TL

Doom Eternal Deluxe Edition - 74,75

Final Fantasy XV Windows Edition - 80 TL

Metro Exodus - Gold Edition - 86,21 TL

SnowRunner - 97,50 TL

Little Nightmares II - 99,83 TL

No Man’s Sky - 105 TL

Assassin’s Creed Odyssey - Gold Edition - 112,25 TL

Total War: Warhammer II - 117,30 TL

Medieval Dynasty - 119,20 TL

Death Stranding - 119,70 TL

Mount & Blade II: Bannerlord - 119,99 TL

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