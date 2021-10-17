Steam, kripto para ve NFT içeriğe sahip oyunları yasakladı

Steam’in şirketi Valve, mağazada oyun yayınlayacak geliştiricilere koyduğu kurallara yeni bir ekleme yaptı.

Maddeye göre bundan böyle blok zinciri teknolojisini kullanarak NFT ve kripto para ticaretine izin veren oyunlar platformda paylaşılamayacak.

Valve’nin Steam hamlesine cevap veren Epic Games ise blok zinciri temelinde kurulan oyunlara Epic Games Store içerisinde izin vereceklerini duyurdu.





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