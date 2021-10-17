Bilim & Teknoloji Steam, kripto para ve NFT içeriğe sahip oyunları yasakladı

Steam, kripto para ve NFT içeriğe sahip oyunları yasakladı

Bilim & Teknoloji

Steam, kripto para ve NFT içeriğe sahip oyunları yasakladı

Steam, blok zinciri teknolojisini kullanarak NFT ve kripto para ticaretine izin veren oyunları yasakladı.

17 Ekim 2021, Pazar 14:41 Son Güncelleme:
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Steam’in şirketi Valve, mağazada oyun yayınlayacak geliştiricilere koyduğu kurallara yeni bir ekleme yaptı.

Maddeye göre bundan böyle blok zinciri teknolojisini kullanarak NFT ve kripto para ticaretine izin veren oyunlar platformda paylaşılamayacak.

Valve’nin Steam hamlesine cevap veren Epic Games ise blok zinciri temelinde kurulan oyunlara Epic Games Store içerisinde izin vereceklerini duyurdu.


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