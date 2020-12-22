Steam Ödülleri 2020'nin adayları açıklandı
Valve, Steam Ödülleri 2020'nin adaylarını nihayet tamamıyla açıkladı. 10 farklı kategoride düzenlenen yarışmada kazananlar Steam kullanıcılarının oylarıyla belirlenecek.
22 Aralık 2020, Salı 16:03 Son Güncelleme:
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Steam, 2020 Yılın Oyunları için aday listesini açıkladı. Oyunlar kategori halinde kullanıcıların oylarına sunuldu. Kategorilerin bazıların ilginç bazı seçimler olduğu söylenebilir. Örneğin Aşk İle Devam Ettirilen kategorisinde, son yıllarda yeni içerik yayınlanmamış olan Witcher 3 oyununun aday gösterildiğini görüyoruz. Ayrıca Üstün Görsel Stil kategorisinde bu yılın fiyaskolarından olan Marvel's Avengers'ın yer alması da ilginç bir detay olarak değerlendirilebilir.
Steam Ödülleri 2020'nin kazananları oyuncuların oylarıyla belirlenecek. Oylama bugün TSİ 21.00'da Kış İndirimleri'yle birlikte start veriyor. İki hafta sürecek oylama sonucunda kazananlar belli olacak.
YILIN OYUNU
Sizi etkileyen şey sürükleyici oynanışı, saran hikâyesi, oldukça iyi oluşturulmuş karakterleri, kusursuz tasarımı ya da bağımlılık yaratan çok oyunculu moduydu. Gerekçeniz ne olursa olsun 2020'un En İyi Oyunu ödülünü kazanan oyun tamamen harika bir oyun olacak.
- Red Dead Redemption 2
- Hades
- DOOM Eternal
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- DEATH STRANDING
YILIN VR OYUNU
Yılın VR oyunu normal gerçekliği taklit etmekle kalmıyor, gerçekliğimizi bir üst seviyeye taşıyor. VR platformunu tam anlamıyla kullanan bu oyun sanal diyarların sınırlarını zorluyor.
- Half-Life: Alyx
- Phasmophobia
- The Room VR: A Dark Matter
- Thief Simulator VR
- STAR WARS: Squadrons
AŞK İLE DEVAM ETTİRİLEN
Bu oyun çıkalı çok oldu. Geliştirici ekibin, yaratıcı fikirlerini hayata geçirdikleri göz bebeklerini duyurduğu ilk günün üzerinden uzun zaman geçti ama geliştiriciler, tıpkı iyi birer anne ve baba gibi eserlerini desteklemeye ve büyütmeye devam etti. Bu oyun, geçen tüm yıllara inat, bugün bile yeni içerik almaya devam ediyor.
- Counter-Strike: Global Offensive
- Among Us
- Terraria
- The Witcher 3: Wild Hunt
- No Man's Sky
ARKADAŞLARLA DAHA ZEVKLİ
Bazı harika oyunlar, tek başına oynandığında o kadar da harika olmayabilir. Arkanızı kollaması için belki de birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Belki de sırtından bıçaklayabileceğiniz birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Her iki şekilde de bu oyunları oynamak için arkadaşlarıyla toplananları neşe beklemektedir.
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Sea of Thieves
- Borderlands 3
- Deep Rock Galactic
- Risk of Rain 2
EN YENİLİKÇİ OYNANIŞ
Bu oyunun tasarımcıları getirdikleri yeni perspektifler ve akıllara durgunluk veren sürprizler ile yenilikçi deneylerin birer neferi konumundalar. Bu oyun, içerdiği yenilikler ile daha önce hiç olmadığı kadar eğlendirdi ve ilham verdi.
- DEATH STRANDING
- Control Ultimate Edition
- Superliminal
- Noita
- Teardown
ZENGİN HİKÂYEYE SAHİP ÜSTÜN OYUN
Bazı günler sadece hikâye yönü ağır basan oyunlar sizi tatmin edebilir ve bu oyun da tam böylesi bir oyun. İzlediğiniz en etkileyici diziler kadar sizi içine çekecek ve çığır açıcı diziler kadar da cesur bir hikâyeye sahip. Bizi derinden etkilediğin için çok teşekkürler!
- Red Dead Redemption 2
- Detroit: Become Human
- Mafia: Definitive Edition
- Metro Exodus
- Horizon Zero Dawn Complete Edition
KÖTÜ OLDUĞUNUZ EN İYİ OYUN
Bu, inatçılığı ödüllendiren oyun sinirlerine hâkim olamayanlar için hiç uygun değil. Sevdiğimiz en zor oyun.
- Apex Legends
- Crusader Kings III
- Ghostrunner
- EA SPORTS FIFA 21
- GTFO
ÜSTÜN GÖRSEL STİL
Görsel stil gerçek dünyadaki görselliği hedef almaz (kendi içinde asil bir ülkü olsa da)... Görsel stil, bütün bir oyunu dolduracak belirgin görünüm ve hissi yansıtır.
- Ori and the Will of the Wisps
- Battlefield V
- There Is No Game: Jam Edition 2015
- Marvel's Avengers
- Black Mesa
EN İYİ ALBÜM
Bu oyuna eşlik eden harikulade müzikler sizi mest etti. Daha iyisi yok!
- DOOM Eternal
- Halo: The Master Chief Collection
- Helltaker
- Need for Speed Heat
- Persona 4 Golden
ARKANIZA YASLANIN VE RAHATLAYIN
Bu oyun yorucu bir günün âdeta panzehri. Bu akıcı ve rahatlatıcı oyun sayesinde bütün dertleriniz uçup gidiyor. Bu oyun size dinginliği yaşatıyor.
- The Sims 4
- Microsoft Flight Simulator
- Satisfactory
- Untitled Goose Game
- Factorio