Steam, 2020 Yılın Oyunları için aday listesini açıkladı. Oyunlar kategori halinde kullanıcıların oylarına sunuldu. Kategorilerin bazıların ilginç bazı seçimler olduğu söylenebilir. Örneğin Aşk İle Devam Ettirilen kategorisinde, son yıllarda yeni içerik yayınlanmamış olan Witcher 3 oyununun aday gösterildiğini görüyoruz. Ayrıca Üstün Görsel Stil kategorisinde bu yılın fiyaskolarından olan Marvel's Avengers'ın yer alması da ilginç bir detay olarak değerlendirilebilir.

Steam Ödülleri 2020'nin kazananları oyuncuların oylarıyla belirlenecek. Oylama bugün TSİ 21.00'da Kış İndirimleri'yle birlikte start veriyor. İki hafta sürecek oylama sonucunda kazananlar belli olacak.

YILIN OYUNU

Sizi etkileyen şey sürükleyici oynanışı, saran hikâyesi, oldukça iyi oluşturulmuş karakterleri, kusursuz tasarımı ya da bağımlılık yaratan çok oyunculu moduydu. Gerekçeniz ne olursa olsun 2020'un En İyi Oyunu ödülünü kazanan oyun tamamen harika bir oyun olacak.

Red Dead Redemption 2

Hades

DOOM Eternal

Fall Guys: Ultimate Knockout

DEATH STRANDING

YILIN VR OYUNU

Yılın VR oyunu normal gerçekliği taklit etmekle kalmıyor, gerçekliğimizi bir üst seviyeye taşıyor. VR platformunu tam anlamıyla kullanan bu oyun sanal diyarların sınırlarını zorluyor.

Half-Life: Alyx

Phasmophobia

The Room VR: A Dark Matter

Thief Simulator VR

STAR WARS: Squadrons

AŞK İLE DEVAM ETTİRİLEN

Bu oyun çıkalı çok oldu. Geliştirici ekibin, yaratıcı fikirlerini hayata geçirdikleri göz bebeklerini duyurduğu ilk günün üzerinden uzun zaman geçti ama geliştiriciler, tıpkı iyi birer anne ve baba gibi eserlerini desteklemeye ve büyütmeye devam etti. Bu oyun, geçen tüm yıllara inat, bugün bile yeni içerik almaya devam ediyor.

Counter-Strike: Global Offensive

Among Us

Terraria

The Witcher 3: Wild Hunt

No Man's Sky

ARKADAŞLARLA DAHA ZEVKLİ

Bazı harika oyunlar, tek başına oynandığında o kadar da harika olmayabilir. Arkanızı kollaması için belki de birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Belki de sırtından bıçaklayabileceğiniz birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Her iki şekilde de bu oyunları oynamak için arkadaşlarıyla toplananları neşe beklemektedir.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Sea of Thieves

Borderlands 3

Deep Rock Galactic

Risk of Rain 2

EN YENİLİKÇİ OYNANIŞ

Bu oyunun tasarımcıları getirdikleri yeni perspektifler ve akıllara durgunluk veren sürprizler ile yenilikçi deneylerin birer neferi konumundalar. Bu oyun, içerdiği yenilikler ile daha önce hiç olmadığı kadar eğlendirdi ve ilham verdi.

DEATH STRANDING

Control Ultimate Edition

Superliminal

Noita

Teardown

ZENGİN HİKÂYEYE SAHİP ÜSTÜN OYUN

Bazı günler sadece hikâye yönü ağır basan oyunlar sizi tatmin edebilir ve bu oyun da tam böylesi bir oyun. İzlediğiniz en etkileyici diziler kadar sizi içine çekecek ve çığır açıcı diziler kadar da cesur bir hikâyeye sahip. Bizi derinden etkilediğin için çok teşekkürler!

Red Dead Redemption 2

Detroit: Become Human

Mafia: Definitive Edition

Metro Exodus

Horizon Zero Dawn Complete Edition

KÖTÜ OLDUĞUNUZ EN İYİ OYUN

Bu, inatçılığı ödüllendiren oyun sinirlerine hâkim olamayanlar için hiç uygun değil. Sevdiğimiz en zor oyun.

Apex Legends

Crusader Kings III

Ghostrunner

EA SPORTS FIFA 21

GTFO

ÜSTÜN GÖRSEL STİL

Görsel stil gerçek dünyadaki görselliği hedef almaz (kendi içinde asil bir ülkü olsa da)... Görsel stil, bütün bir oyunu dolduracak belirgin görünüm ve hissi yansıtır.

Ori and the Will of the Wisps

Battlefield V

There Is No Game: Jam Edition 2015

Marvel's Avengers

Black Mesa

EN İYİ ALBÜM

Bu oyuna eşlik eden harikulade müzikler sizi mest etti. Daha iyisi yok!

DOOM Eternal

Halo: The Master Chief Collection

Helltaker

Need for Speed Heat

Persona 4 Golden

ARKANIZA YASLANIN VE RAHATLAYIN

Bu oyun yorucu bir günün âdeta panzehri. Bu akıcı ve rahatlatıcı oyun sayesinde bütün dertleriniz uçup gidiyor. Bu oyun size dinginliği yaşatıyor.

The Sims 4

Microsoft Flight Simulator

Satisfactory

Untitled Goose Game

Factorio





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