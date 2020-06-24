Steam Yaz İndirimleri 2020 ne zaman başlayacak?

Steam kullanıcılarının merakla beklediği 2020 Yaz İndirimleri tarihi netlik kazanmaya başladı

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, 2020 Steam Yaz İndirimleri 25 Haziran'da başlayacağı açıklandı.

İndirimlerin 9 Temmuz itibarıyla sona ermesi bekleniyor. Başka bir deyişle Steam Yaz İndirimleri her yıl olduğu gibi 2 hafta boyunca devam edecek.

Steam'in Yaz İndirimleri kapsamında kimi oyunlarda yüzde 90'a varan indirime gitmesi bekleniyor.

GTA V, PUBG, Euro Truck Simulator 2, Witcher 3, Dark Souls III, Resident Evil 2-3 gibi popüler yapımların da kampanyaya dahil edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.