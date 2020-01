Steam’de 2019’un en çok beğenilen oyunları belli oldu

Onur Binay/posta.com.tr

Steam, farklı kategorilerde 5'er aday göstermişti ve oyunseverler, bu beş oyundan sadece bir tanesine oy verebiliyorlardı. Kullanıcı oylamasına göre yılın en iyi oyunu olmayı Sekiro: Shadows Die Twice başardı. Arkadaşlarla daha zevkli kategorisinde ise birçok eleştiri alan DayZ oyunu ön plana çıkıyor. Aşk ile devam ettirilen en iyi oyun, 2015 yılında çıkış yapmasına rağmen beğeniyle oynanmaya devam eden Grand Theft Auto 5 oldu. Zengin hikayeye sahip kategorisine baktığımızda ise A Plague Tale: Innocence ilk sırada yer aldı.

Listenin tamamı şu şekilde:

2019 Yılın Oyunu

Sekiro: Shadows Die Twice

Resident Evil 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

Destiny 2

Devil May Cry 5





Aşk ile Devam Ettirilen

Grand Theft Auto V

Warframe

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2





Arkadaşlarla Daha Zevkli

DayZ

Risk of Rain 2

Dota Underlords

Age of Empires II: Definitive Edition

Ring of Elysium





Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun

A Plague Tale: Innocence

Disco Elysium

Far Cry New Dawn

Gears 5

GreedFall





En Yenilikçi Oynanış

My Friend Pedro

Baba Is You

Slay the Spire

Oxygen Not Included

Planet Zoo





Kötü Olduğunuz En İyi Oyun

Mortal Kombat 11

MORDHAU

Code Vein

Hunt: Showdown

Remnant: From the Ashes





Üstün Görsel Stil

GRIS

Total War: Three Kingdoms

ASTRONEER

Katana ZERO

Subnautica: Below Zero





Yılın VR Oyunu

Beat Saber

Blade and Sorcery

GORN

Borderlands 2 VR

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted