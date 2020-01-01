Steam’de 2019’un en çok beğenilen oyunları belli oldu
Steam, hem yılın oyunu hem de yılın VR oyunu kazananları da dahil olmak üzere, topluluk tarafından oylanan Steam Ödülleri (Steam Awards) kazananlarını açıkladı.
Onur Binay/posta.com.tr
Steam, farklı kategorilerde 5'er aday göstermişti ve oyunseverler, bu beş oyundan sadece bir tanesine oy verebiliyorlardı. Kullanıcı oylamasına göre yılın en iyi oyunu olmayı Sekiro: Shadows Die Twice başardı. Arkadaşlarla daha zevkli kategorisinde ise birçok eleştiri alan DayZ oyunu ön plana çıkıyor. Aşk ile devam ettirilen en iyi oyun, 2015 yılında çıkış yapmasına rağmen beğeniyle oynanmaya devam eden Grand Theft Auto 5 oldu. Zengin hikayeye sahip kategorisine baktığımızda ise A Plague Tale: Innocence ilk sırada yer aldı.
Listenin tamamı şu şekilde:
2019 Yılın Oyunu
Sekiro: Shadows Die Twice
Resident Evil 2
Star Wars Jedi: Fallen Order
Destiny 2
Devil May Cry 5
Aşk ile Devam Ettirilen
Grand Theft Auto V
Warframe
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
Counter-Strike: Global Offensive
Dota 2
Arkadaşlarla Daha Zevkli
DayZ
Risk of Rain 2
Dota Underlords
Age of Empires II: Definitive Edition
Ring of Elysium
Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun
A Plague Tale: Innocence
Disco Elysium
Far Cry New Dawn
Gears 5
GreedFall
En Yenilikçi Oynanış
My Friend Pedro
Baba Is You
Slay the Spire
Oxygen Not Included
Planet Zoo
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun
Mortal Kombat 11
MORDHAU
Code Vein
Hunt: Showdown
Remnant: From the Ashes
Üstün Görsel Stil
GRIS
Total War: Three Kingdoms
ASTRONEER
Katana ZERO
Subnautica: Below Zero
Yılın VR Oyunu
Beat Saber
Blade and Sorcery
GORN
Borderlands 2 VR
Five Nights at Freddy’s: Help Wanted