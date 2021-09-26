Bir oyunun daha eski versiyonuna geri dönme seçeneği bir süredir Steam'in en beğenilen özellikleri arasında yer alıyor. Ancak Steam, istemcinin içerik dağıtım ağına bağlanma şeklini değiştirerek müşterilerin önceki sürümlere erişimini kaldıracak.

Bazı oyunlara yapılan güncellemeler oyunların performansını düşürdüğünden oyuncular sorunu oyunların eski sürümlerine geçerek çözüyorlardı. Grand Theft Auto 4, Dragonball Z:Kakarot ve Beat Sabre gibi oyunlara yapılan güncellemeler, kullanıcıların daha eski bir sürüme dönmesini gerektirmişti.

SteamDB’ye göre platformun beta versiyonuna göre, artık oyunların eski sürümlerini indirmenize engel olunacak. Ancak geliştiriciler, oyun sürümlerini beta sekmesinde listeleyerek eski sürümleri oynayabilecek.

Steam konu hakkında, "Oyunları başlatırken gecikmeleri önlemek ve çevrimdışı oynamaya hazırlanmak için tüm yüklü ve Bulut özellikli oyunların mümkün olan en kısa sürede senkronize edildiğinden emin olmak" şeklinde açıklama yaptı.



