Steam'de Cadılar Bayramı indirimi başladı
Steam'de Cadılar Bayramı indirimi başladı. İndirimde öne çıkan oyunları ise şu şekilde..
29 Ekim 2021, Cuma 14:03 Son Güncelleme:
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Steam'de yeni indirim dönemi başladı. Bu seferki indirimler Cadılar Bayramı başlığı altında geldi. İndirimlerin son tarihi ise 1 Kasım.
Cadılar Bayramı indiriminde öne çıkan oyunlar şu şekilde:
Assetto Corsa - 6,40 TL
Mortal Kombat 11 - 20,50 TL
We Happy Few - 20,90 TL
Terraria - 9,00 TL
Death Stranding - 159,60 TL
Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition - 14,40 TL
Iron Harvest - 25,00 TL
Kingdom Come: Deliverance - 17,00 TL
Disco Elysium - The Final Cut - 33,55 TL
Little Nightmares II - 99,83 TL
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