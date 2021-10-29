Steam'de yeni indirim dönemi başladı. Bu seferki indirimler Cadılar Bayramı başlığı altında geldi. İndirimlerin son tarihi ise 1 Kasım.

Cadılar Bayramı indiriminde öne çıkan oyunlar şu şekilde:

Assetto Corsa - 6,40 TL

Mortal Kombat 11 - 20,50 TL

We Happy Few - 20,90 TL

Terraria - 9,00 TL

Death Stranding - 159,60 TL

Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition - 14,40 TL

Iron Harvest - 25,00 TL

Kingdom Come: Deliverance - 17,00 TL

Disco Elysium - The Final Cut - 33,55 TL

Little Nightmares II - 99,83 TL