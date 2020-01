Onur Binay/posta.com.tr

Half-Life serisi, 2020'nin mart ayında Half-Life: Alyx ile geri dönecek. Valve de bunun öncesinde karşımıza sağlam bir kampanyayla çıktı. Serinin Steam'de bulunan tüm oyunları, 1 Nisan 2020 tarihine kadar ücretsiz olarak oynanabilecek.

Ücretsiz oyunlar arasında Half-Life, Half-Life: Opposing Force, Half-Life: Blue Shift, Half-Life: Source, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One, and Half-Life 2: Episode Two.

Steam’den oyunların sayfasına gidip 'Oyunu Oyna' butonuna tıklayarak bu oyunları ücretsiz şekilde oynayabilirsiniz.

Half-Life: Alyx, Steam’de ön siparişe açılmış durumda. Oyunu 82,80 TL karşılığında satın alabilirsiniz.