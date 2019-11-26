Steam Tools üzerindeki listeye göre, dün geceden bu yana toplam 982 oyun kaldırıldı.

Glasswinged Ascension ve Mind Trap 2017'nin ortalarından bu yana Steam'deydi. 2016'da çıkan Masha Rescues Grandma da 2016'da çıkmıştı ve birkaç saat önce kaldırıldı. Electric Highways'in de 1300'den fazla olumlu incelemesi vardi.

"Steamworks araçlarını kötüye kullanıyor"

Alexandra Frock ve Valve açıklamada bulundu.

Belirtilene göre, birden fazla yayıncı Steamworks araçlarını kötüye kullanıyor ve bu yayıncıların tüm oyun katalogları Steam'den kaldırıldı. Bu yayıncılardan birisi Dagestan Technology ve bu Rus şirket başka adlar altında da birçok oyun yayınlamış. Dagestan Technology'nin Steam sayfası şu anda bomboş.

Valve, Dagestan Technology dışında buna dahil hangi yayıncıların buna dahil olduğu hakkında bir bilgi vermedi.



