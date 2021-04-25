Bilim & Teknoloji Steam’in Altın Hafta indirim tarihi belli oldu

Steam’in Altın Hafta indirim tarihi belli oldu

Bilim & Teknoloji

Steam’in Altın Hafta indirim tarihi belli oldu

Steam'in önümüzdeki ilk indirim tarihi belli oldu. Steam'in sıradaki indirimleri 29 Nisan'da başlayacak ve 6 Mayıs'ta son bulacak. İndirimin ana başlığı Golden Week Sale, yani Altın Hafta İndirimleri.

25 Nisan 2021, Pazar 10:10 Son Güncelleme:
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Altın Hafta, Japonya'da birkaç farklı tatilin bir araya geldiği bir döneme verilen isim. 29 Nisan 2021 ile 5 Mayıs 2021 günleri arasına denk geliyor.

Çin Yeni Yılı İndirimleri'nde olduğu gibi Monster Hunter World, Dark Souls 3, Resident Evil 2 Remake, Dark Souls 2, Devil May Cry 5 gibi birçok oyunda indirim olabilir.

Steam'in Mayıs sonunda ABD'de Anma Günü hafta sonu ile aynı zamana denk gelen bir Açık Dünya İndirimi düzenleyeceği de söyleniyor. SteamDB ayrıca 16-22 Haziran tarihleri ​​arasında gerçekleşecek olan önceden duyurulmuş Steam Next Fest'i de listeledi.

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