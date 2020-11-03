SteelSeries, Aerox 3 ve Aerox 3 Wireless oyun farelerini tanıttı

SteelSeries Aerox 3 Wireless, en hızlı mouse hareketleri için optimize edilmiş 66g ağırlığa sahip kablosuz bir oyun faresi. SteelSeries, yepyeni bir sensör ve özellikle kablosuz performans için tasarlanmış TrueMove Air için özel 1’e 1 izleme sensörü üzerinde yeniden PixArt ile ortaklık kurdu. Bu 18.000 CPI, 400IPS, 40G optik sensör, kablosuz bir oyun faresinin gerektirdiği hızı, tutarlılığı ve doğruluğu sağlıyor. SteelSeries, sensörün güç verimliliği sayesinde, rakiplerinden daha uzun süre dayanan ekstra küçük bir pil ekleyerek farenin ağırlığını azaltmayı başardığını belirtiyor.

Aerox 3 Wireless, suya dayanıklılık, toz, kir, yağ ve daha fazlasından koruma sağlayan IP54 derecesi alan ilk oyuncu faresidir. SteelSeries’in AquaBarrier teknolojisi, görünüşte açıkta kalan iç devreleri neredeyse her tür çevresel zarardan korumak için tasarlanmıştır. Dayanıklılıkla ilgili endişelerin üstesinden gelmek için delikli bir dış tasarım kullanırken bu inanılmaz derecede önemli bir etken oluyor.

SteelSeries Aerox 3 Wireless

Rival 3 Wireless gibi, Aerox 3 Wireless da aynı yeni Quantum 2.0 Wireless teknolojisini çift kablosuz bağlantı ile kullanıyor. Aerox 3 Wireless’ın cihazlara 2.4GHz kablosuz USB veya Bluetooth bağlantısı ile bağlanmasını sağlıyor. Bu teknoloji, SteelSeries’in Rival 3 Wireless’ta 400 saatlik pil ömrüne ulaşmasını sağladı. Aerox 3 Wireless’a Bluetooth modunda 200 saat ve 2.4 GHz modunda 80+ saat pil ömrü sunuyor. Aerox 3 Wireless’ın pili tükendiği zaman, USB-C üzerinden hızlı şarjı destekler böylece kullanıcılar sadece 15 dakikada 40 saatten fazla pil ömrü elde edebilir.

Aerox 3 Wireless’ta bulunan diğer önemli kalite özellikleri arasında SteelSeries’in daha az sürtünme ve daha hafif bir his için sağladığı yeni Super Mesh Cable, gelişmiş kontrol ve pürüzsüzlük için PTFE Glide Skates özelliği ve parlak RGB aydınlatmasının üç bölgeli tam SteelSeries Engine özelleştirmesi yer alıyor. USB-C bağlantısı, oyuncuların farelerini satın aldıktan sonra kablo seçenekleriyle farelerini daha da özelleştirmelerini sağlıyor.

Bugün satışa sunulan Aerox 3 Wireless, ülkemizde 999 TL fiyatı ile satışa sunulacak.

SteelSeries Aerox 3

Aerox 3, IP54 su ve toza dayanıklılık, Super Mesh kablo, PTFE Glide Skates, üç bölgeli RGB aydınlatma, USB-C kablo özelleştirme özellikleri ve Rival 3’ten ilham alan delikli tasarımı da dahil olmak üzere Aerox 3 Wireless ile aynı özelliklerin çoğunu paylaşıyor. Bununla birlikte, ikisi arasında bazı temel farklılıklar var.

Aerox 3, Aerox 3 Wireless’ta bulunan TrueMove Air yerine ilk olarak Rival 3’te ön plana çıkarılan TrueMove Core sensörü ile tasarlanmıştır. Bu sensor de PixArt ile birlikte yüksek kaliteli performans için özel olarak tasarlanmış 8.500 CPI, 300 IPS, 35G özelliklerine sahip optik sensördür. Aerox 3 kablolu bir mouse olduğundan, SteelSeries bu ürününde de ağırlığı 57 grama kadar düşürmeyi başardı.

Bugün satışa sunulan Aerox 3 Wireless, ülkemizde 649 TL fiyatı ile satışa sunulacak.