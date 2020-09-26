TASARIM

Rival 3 Wireless’ın tasarımı kablolu versiyonunun neredeyse aynısı sadece biraz daha ağır. Rival 3’ün altı düğmeli ve sağ elini kullananlar için geliştirilen tasarıma sadık kalınmış ve kablosuz versiyona uyarlanmış. Yaklaşık %27 daha ağır olan Rival 3 Wireless, boyut ve kaplama açısından kullanıcıların isteklerine kablolu versiyonunda olduğu gibi kolaylık sağlıyor.

Siyah plastik yüzeyin altında küçük ama oldukça işlevsel tasarlanmış bölümler mevcut. İki AAA pil ve ortasında Nano Dongle’nızı saklamanız için ayrılan bölüm var. Aslında oldukça basit bir tasarım ama bir kablosuz oyuncu faresinde bunu görmek çok güzel, turnuvalara giderken zorluk çekmeden aksesuarlarınızı taşıyabileceksiniz.

AAA pil kullanılmasının dezavantajı mouse’u biraz daha ağır yapması. Rival 3 piyasadaki en hafif mouse’lardan biriydi (77gr), Rival 3 Wireless ise pil yuvaları doluyken 107 gram ağırlığa çıkıyor. Aradaki fark rakamlarla anlatıldığında küçük gelebilir, fakat elde bıraktığı hissiyat daha farklı. Bana soracak olursanız kablosuz şekilde daha rahat kullanımı tercih ederdim.

PERFORMANS

Asıl farklılık aslında kabuğun altında! Burada Rival 3 için kullanılan TrueMove Core optik sensörü kullanmak yerine, TrueMove Air isimli yeni bir sensör geliştirilmiş. Sensörün temeli PixArt’ın 3335 optik oyun sensörüne dayanıyor. Bu aynı zamanda mouse’un pil ömrünü uzatmak için tasarlanmış. TrueMove Air, AAA pil kaynağınızdan en iyi şekilde yararlanmak için yaklaşık 1,7 mA gibi düşük bir güç tüketimine sahip. SteelSeries, pil ömrünü daha da artırmak için Rival 3'ün dinamik RGB aydınlatma efektlerini kaldırdı. Bunun yerine scroll tuşuna ufak bir aydınlatma koymayı tercih etti. Bunu SteelSeries Engine 3 üzerinden kişiselleştirilebilirsiniz.

TrueMove Air düşük güç tüketimi adı altında tasarlanmış bir sensör olsa da ihtiyaç duyulması halinde bir canavara dönüşebiliyor. 18.000 CPI ve 400 IPS gibi etkileyici rakamlara sahip olan Rival 3 Wireless’ın sizi savaş alanında üzmeyeceğine eminiz. Sensörün bu şekilde çalışması özellikle kablolu olduğu için büyük bir avantaj ve kullanımım esnasında herhangi bir donma ya da gecikme yaşamadık.

SteelSeries’in 400 saatlik pil ömrü vaadi oldukça iddialı ve bunu ciddi anlamda destekleyecek şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Rival 3 Wireless’ı günlük olarak yaklaşık 10 saat boyunca hem iş hem de oyun için 2.4Ghz üzerinden kullandım. 1,5 hafta süren deneyimleme sonucunda bıraktığımızda kalan şarj daha %82 bile olmamıştı. Bu cidden etkileyici!

Aynı zamanda cihaz Quatum 2.0m Dual Wireless teknolojisi desteklediği için yanınızda dongle olmasa bile kullanabilirsiniz, çünkü Bluetooth desteği de var.

Sonuca bağlayacak olursak

SteelSeries Rival 3 Wireless, hem iş hem de oyun için kullanılabilecek güzel ve işlevsel bir mouse. Kablolu muadilinin aynısı ama hem Bluetooth hem de 2.4Ghz desteği ile geliyor ki bunlar önemli özellikler. Buradan tamamen yeni TrueMove Air sensör ve 400 saatlik pil ömründen bahsediyoruz. Bunların hepsini bütçe dostu bir oyuncu mouse’u bizlere sunuyor.

Mouse sadece işlevsellik adı altında tasarlanmış ve kullanmayacağınız hiçbir şeyi üzerine koymamışlar. Bu, kullanıcı için de güzel bir durum çünkü kafa karışıklığı olmuyor. Rival 3 Wireless’ın Türkiye fiyatı şu anda açıklanmadı fakat yurt dışı fiyatı 60 euro olarak belirtildi.

Öne çıkan özellikleri:

TrueMove Air sensör

Dual-Wireless bağlantı özelliği

400+ saat batarya ömrü











