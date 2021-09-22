SteelSeries sınırlı üretim Ghost koleksiyonunu duyurdu

Sınırlı sayıda üretilen Apex 7 TKL Ghost Edition klavye, 50 milyon tuşa basma garantili mekanik anahtarlara sahip bir TenKeyLess formlu tasarımına sahip. Yerleşik depolamaya sahip entegre OLED Akıllı Ekran, oyundan veya Discord'dan anında bildirim almak için bir komuta merkezi görevi görürken, benzersiz tuş başına RGB aydınlatması, ekipmanınızı 16,8 milyon parlak renkle aydınlatır. İki katmanlı yarı transparan tuş başlıkları, alüminyum alaşımlı kırılmaz çerçeve ve sınırlı üretim hayalet renk şeması Apex 7 TKL Ghost’u gerçek bir çarpıcı mekanik klavye haline getiriyor. Apex 7 TKL Ghost klavyenin Türkiye’de UK düzeni mevcut olacak.

Aerox 3 Wireless Ghost fare, en hızlı kaydırmalara uygun olarak tasarlandı. Oldukça hafif mouse hareketleri için mükemmel şekilde optimize edilmiş ultra hafif 68 gram ağırlığında tasarımı, TrueMove Air sensörü ve ipeksi pürüzsüzlüğe sahip %100 Virgin Grade PTFE mouse tabanlığı ile Aerox 3 Wireless gelişmiş hafif kontrol ve hız için bir standart belirliyor. Hızlı şarj özelliğine sahip 200 saatlik pil ömrü stressiz çifte wireless sunarken suya dayanıklı AquaBarrier ise güvenliğini sağlıyor. USB-C kablosu ise kolay bağlantı ve satış sonrası özelleştirme imkânı sunuyor.