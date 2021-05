Rekabetçi PC oyunları söz konusu olduğunda, farklı türler farklı kurulumlar gerektirebiliyor. Hızlı tempolu birinci şahıs nişancı türündeki bir oyun için MOBA tarzı bir fare ideal olmayabilir. Bu sorunu çözmek için SteelSeries, her şeye adapte olabilen "bukalemun" olarak tanımladığı yeni Rival 5 oyun faresini tanıttı.

Rival 5, sol yan panelindeki beş hızlı işlem düğmesi dahil olmak üzere dokuz adet programlanabilir düğme ile geliyor. Bunu hafif bir tasarım, sağlam 18.000 DPI sensör ve bazı gösterişli RGB ışıklarla birleştirince ortaya zengin özelliklere sahip kablolu bir fareden çıkıyor. Aslında bu da onu en iyi oyun farelerinden bazılarıyla rekabet edebilecek hale getiriyor. Burada hepsi bir arada cesurca bir yaklaşım var ama tuhaflıklardan da yoksun değil.

SteelSeries'in çeşitli türler için tasarlanmış çok amaçlı bir oyun faresi vaadiyle, fiyat etiketi bazı şüpheler uyandırabilir. Neyse ki Rival 5, konu teknoloji olduğunda yeteneklerini ortaya koyuyor. Fiyat/performans noktasında Rival 5, SteelSeries'in TrueMove Air sensörüne sahip. Burada bilinmesi gereken en önemli istatistik, doğruluk ve hassasiyet için 18.000 DPI’a sahip olması.

Oldukça fazla sayıda hızlı tempolu oyun oynayan biri olarak, kesinlikle "seğirme testini" geçti diyebilirim. Call of Duty: Warzone, PUBG veya CS:Go’yu bu fare ile oynamak ayrı bir zevk. Oyunlarda haritayı takip etmediğimden bir köşeyi döndüğümde, hazırlıksız olarak rakiple yüz yüze geldiğim çok oluyor. Bunun gibi senaryolar, onu kullanan oyuncu kadar anlık reaksiyon verebilen hızlı bir fare gerektiriyor. Rival 5, o anlarda, yüksek hız ve gözle görülür bir gecikme olmadan size hizmet edebiliyor.

Üstelik Rival 5, yüksek bir nokta olan "yeni nesil" Golden Micro IP54 anahtarlarına sahip. 80 milyon tıklama için derecelendirilmişler ve yükseltilmiş toz ve su direnci vaat ediyorlar. Testlerimde, herhangi bir çift tıklama veya eksik giriş fark etmedim. Her tıklama duyarlı hissettiriyor. Kullandığım diğer oyun farelerine kıyasla anahtarlar nispeten sessiz. Bu da onu, mikrofon kayıtlarına seslerin gizlice girmesini istemeyen içerik oluşturucular için güçlü bir seçenek haline getiriyor.

Rival 5 güçte üstün olsa da, tasarımda çoğunlukla beş düğmeli yan panel düzeni yüzünden birkaç tuhaflığa sahip. Farenin üst kısmında, hangi tarafın tıklandığına bağlı olarak iki düğme işlevi gören tek bir uzun düğme var. Hemen altında başka bir düğme satırı var, ancak bu ikiye bölünmüş durumda. Bu yakınlık ve biraz farklı etkileşim, hızlı tempolu durumlarda biraz kafa karışıklığı yaratabiliyor.

Fareyi Destiny 2 ile test ederken, yeteneğimin, menümün, yakın dövüşümün ve el bombasının her bir düğmeye eşleştirilmesini sağladım. Ancak can doldurmak istediğimde bunun yerine menümü açtığım çok an oldu.

Beşinci düğme biraz daha aşağıda ve denetleyicinin önüne doğru. Normal dinlenme pozisyonumda baş parmağım ona ulaşamadı. Ona ulaşmak için elimi yukarı kaldırmalıydım. Diğer parmaklarımı üstteki düğmelerin üzerinde iyice itmem gereken anlar da oldu. Bu pozisyondayken, baş parmağım artık arkadaki iki üst düğmeye gerçekten basabileceğim bir yerde değildi. Bu durum da çok fazla ileri geri hareket etmeyi veya gerçekten uzun bir başparmak gerektiriyor.

Rival 5, birçok olumlu tasarım düşüncesine sahip. Birincisi, 85 gram ile nispeten hafif bir fare. Bu, TrueMove Air sensörüyle hoş bir şekilde eşleştiğinde masa üzerinde kolaylıkla kaymasını sağlıyor. Kablosu da hoş bir dokunuşa sahip ve sürtünmeyi azaltıyor. Yumuşak hissi arttırıyor. Konfor faktörü elden ele değişebilir.

Tabii ki, ışık efektleri olmayan bir oyun faresi olmazdı. Rival 5, üstte iki adet parlak (gerçekten parlak) RGB şeride sahip. Üründe yer alan PrismSync aydınlatma teknolojisi 16.8 milyon renk sunarken, 10 bölgeli parlak prizma aydınlatması sağlıyor. Renk şemaları, diğer SteelSeries ürünleri ile senkronize edilebiliyor. Oyun içindeki anlık olaylara tepki vermek veya bir Discord bildirimi aldığınızda sizi uyarmak üzere ayarlanabilen farklı kişiselleştirme seçenekleri de bulunuyor.

Kurulumlarını gerçekten özelleştirmek isteyenler, SteelSeries Engine uygulamasını indirebilir. Bu, aydınlatma ayarlarının yanı sıra makroları programlamalarına da olanak tanıyor. RGB ışıltısı bir oyun faresinde gerekli mi? Bence değil. Ancak onu, bu segmentteki rakipleri arasında öne çıkaran birçok ince avantajdan biri.

Düşük bir fiyat noktasına olabildiğince çok özellik sığdırmak isteyenler için SteelSeries Rival 5 sağlam bir seçenek. Razer DeathAdder V2 ve Logitech G502 Hero’ya karşı Rival 5 ciddi bir rakip. Burada özelleştirme söz konusu olduğunda oynanacak pek çok şey var. Bunu, kasanın altındaki bazı güçlü donanımlarla eşleştirince ortaya gerçekten kullanışlı bir oyun faresi çıkıyor.