Futbol Stefan Kuntz Letonya karşısında 3 değişiklik yapacak

Stefan Kuntz Letonya karşısında 3 değişiklik yapacak

Futbol

Stefan Kuntz Letonya karşısında 3 değişiklik yapacak

Türkiye, Letonya deplasmanına konuk oluyor. Bu akşam 21.45'te başlayacak maç öncesi Türkiye, mutlak galibiyete odaklandı. Norveç maçını kazanamayarak büyük fırsat tepen ve şansını Norveç'in puan kaybı ihtimaline bağlayan Türkiye'de, teknik direktör Kuntz 3 değişiklik yapacak.

11 Ekim 2021, Pazartesi 11:02 Son Güncelleme:
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Türkiye, Dünya Kupası'na gidebilmek için bir kez daha ölüm-kalım maçında. Mutlak 3 puana ihtiyacı olan Türkiye, iddiasını son 2 maça taşıyıp Norveç'in puan kaybını bekleyecek.

Ancak Türkiye, Letonya ile yaptığı 7 maçtan sadece 1’ini kazanabildi. Türkiye, kalan maçların 1’ini kaybederken iki ülke arasındaki son 5 maçta eşitlik bozulmadı. Türkiye'de, Norveç maçından farklı olarak cezası biten Çağlar Söyüncü Serdar Aziz'in yerine, yine cezası biten Orkun Kökçü Ozan Tufan'ın yerine, Berkan Kutlu ise Berat Özdemir'in yerine ilk 11'e girecek.

Muhtemel 11'ler şöyle:

Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Ciganiks, Kigurs, Jaunzems, Uldrikis.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berkan, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem. Burak.

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