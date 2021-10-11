Stefan Kuntz Letonya karşısında 3 değişiklik yapacak

Türkiye, Dünya Kupası'na gidebilmek için bir kez daha ölüm-kalım maçında. Mutlak 3 puana ihtiyacı olan Türkiye, iddiasını son 2 maça taşıyıp Norveç'in puan kaybını bekleyecek.

Ancak Türkiye, Letonya ile yaptığı 7 maçtan sadece 1’ini kazanabildi. Türkiye, kalan maçların 1’ini kaybederken iki ülke arasındaki son 5 maçta eşitlik bozulmadı. Türkiye'de, Norveç maçından farklı olarak cezası biten Çağlar Söyüncü Serdar Aziz'in yerine, yine cezası biten Orkun Kökçü Ozan Tufan'ın yerine, Berkan Kutlu ise Berat Özdemir'in yerine ilk 11'e girecek.

Muhtemel 11'ler şöyle:

Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Ciganiks, Kigurs, Jaunzems, Uldrikis.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berkan, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem. Burak.