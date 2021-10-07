Sabah'ta ye alan habere göre, Stefan Kuntz Şenol Güneş'ten farklı olarak özellikle orta sahada farklı bir sistemle oynayacak. Ön libero kavramını kaldıran Kuntz, çağırdığı oyuncuları da buna göre seçti. Okay Yokuşlu yerine Berkan Kutlu ve Berat Özdemir'i kadroya dahil eden Kuntz, dizilişi de değiştirecek.
Güneş dönemindeki ön liberolu sistem yerini 4-3-3'e bırakacak. "6 ve 8 numaralarımız hızlı olmalı, dikine oynamalı'' diyen Kuntz, Norveç maçına Taylan-Berkan-Ozan Tufan'dan oluşan üçlü orta saha ile çıkmaya hazırlanıyor.
Alman teknik adam, idmanlarda geri pas yapan oyuncularını tatlı dille uyarıp "Zorunlu olmadıkça geriye doğru oynamayın" ifadelerini kullanıyor. Stefan Kuntz, özellikle orta saha oyuncularından kendi pozisyonlarını saha içinde öne doğru konumlandırmalarını istiyor.
Geçiş oyununa önem veren Kuntz, hücum hattındaki Burak Yılmaz'ı kenarlardan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu ile tamamlayacak. "Ters toplarla Norveç'in dengesini bozacağız'' diyen Kuntz, rakipleri karşısında savunma yapmayacaklarını ve hücumu düşüneceklerini vurguladı.