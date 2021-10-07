Sabah'ta ye alan habere göre, Stefan Kuntz Şenol Güneş'ten farklı olarak özellikle orta sahada farklı bir sistemle oynayacak. Ön libero kavramını kaldıran Kuntz, çağırdığı oyuncuları da buna göre seçti. Okay Yokuşlu yerine Berkan Kutlu ve Berat Özdemir'i kadroya dahil eden Kuntz, dizilişi de değiştirecek.