Almanya U21 Milli Takımı'nın hocası Stefan Kuntz, Türkiye'ye geldi. Hamit Altıntop'un temas kurduğu 58 yaşındaki teknik adam, TFF ile görüşmek için İstanbul'a davet edilmişti.

Şu anda İstanbul'da olan Kuntz ile görüşmeler sürüyor. Kuntz 1995-1996 sezonunda Beşiktaş'ta 1 yıl futbol oynamıştı.

TRT Spor'un haberine göre, TFF, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Stefan Kuntz ile prensip anlaşmasına vardı. Son karar yönetim kurulu toplantısı sonrası verilecek.

Stefan Kuntz, Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı ile görüşüp Almanya'ya geri döndü. Alman hoca son kararı bekleyecek.