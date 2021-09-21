Futbol Stefan Kuntz, Türkiye'nin 46. teknik direktörü oldu: Önceki 45 isim kimdi?

Stefan Kuntz, Türkiye'nin 46. teknik direktörü oldu: Önceki 45 isim kimdi?

Futbol

Stefan Kuntz, Türkiye'nin 46. teknik direktörü oldu: Önceki 45 isim kimdi?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, tarihinin 46. teknik direktörünü seçti. Stefan Kuntz ile anlaşan TFF, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Peki milli takım, tarihi boyunca hangi hocalarla çalıştı?

21 Eylül 2021, Salı 11:06 Son Güncelleme:
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TFF, Stefan Kuntz ile anlaşarak milli takımın 46. hocasını bulmuş oldu. Türkiye Milli Takımı, tarihi boyunca sırasıyla şu hocalarla çalışmıştı:

  • Ali Sami Yen (Vefat 29.10.1951) 26.10.1923
  • Billy Hunter (Vefat) 25.05.1924 - 12.09.1926
  • Bela Toth (Vefat) 14.10.1927 - 28.05.1928
  • Fred Pagnam (Vefat 07.03.1962) 27.09.1931 - 22.04.1932
  • James Elliot Donnelly (Vefat) 12.07.1936 - 01.08.1937
  • Ignace Molnar (Vefat 09.03.1986) 23.04.1948 - 30.05.1948
  • Peter Molloy (Vefat 16.02.1993) 28.11.1948 - 20.05.1949
  • Cihat Arman (Vefat 14.05.1994) 20.11.1949
  • James McCormick (Vefat 03.01.1968) 03.12.1950
  • Rebii Erkal (Vefat. 24.11.1985) 10.06.1951 - 21.11.1951
  • Sandro Puppo (Vefat 16.10.1989) 01.06.1952 - 23.06.1954
  • Gündüz Kılıç (Vefat 17.05.1980) 17.10.1954
  • Zarko Mihajloviç (Vefat 16.09.1986) 03.04.1955 - 26.06.1955
  • Giovanni Varglien (Vefat16.10.1990) 18.12.1955 - 25.12.1955
  • Eşfak Aykaç (Vefat21.11.2003) 19.021956 - 08.12.1957
  • Leandro Remondini (Vefat 09.01.1979) 04.05.1958 - 10.05.1959
  • Ignace Molnar (Vefat 09.03.1986) 08.06.1960
  • Sandro Puppo (Vefat 16.10.1989) 27.11.1960 - 16.05.1962
  • Şeref Görkey (Vefat 10.11.2004) 10.10.1962
  • Ljubisa Spajiç (Vefat 28.03.2004) 25.11.1962 - 16.12.1962
  • Bülent Eken (Vefat 25.07.2016) 27.03.1963- 09.10.1963
  • Cihat Arman (Vefat 14.05.1994) 27.09.1964 - 01.11.1964
  • Sandro Puppo (Vefat 16.10.1989) 20.12.1964 - 09.05.1965
  • Doğan Andaç (Vefat 06.02.2013) 21.07.1965 - 25.07.1965
  • Sandro Puppo (Vefat 16.10.1989) 09.10.1965 - 30.05.1966
  • Adnan Süvari (Vefat 06.06.1991) 12.10.1966 - 11.12.1968
  • Şükrü Mustafa Gülesin (Vefat 10.07.1977) 17.01.1969
  • Abdullah Gegic (Vefat 21.06.2008) 30.04.1969 - 16.11.1969
  • Sabri Kiraz (Vefat 12.01.1985) 17.10.1970
  • Doğan Andaç (Vefat 06.02.2013) 13.12.1970
  • Cihat Arman (Vefat 14.05.1994) 25.04.1971 - 14.11.1971
  • Nicolae Petrescu 05.12.1971
  • Coşkun Özarı (Vefat 22.06.2011) 12.04.1972 - 31.10.1976
  • Doğan Andaç (Vefat 06.02.2013) 17.11.1976
  • Metin Türel (Vefat 17.11.2018) 16.02.1977 - 05.10.1978
  • Sabri Kiraz (Vefat 12.01.1985) 29.11.1978 - 15.10.1980
  • Özkan Sümer (Vefat 22.12.2020) 03.12.1980 - 25.03.1981
  • Fethi Demircan 15.04.1981 - 07.10.1981
  • Coşkun Özarı (Vefat 22.06.2011) 22.09.1982 - 04.04.1984
  • Candan Tarhan (Vefat 18.04.1989) 06.09.1984 - 14.11.1984
  • Yılmaz Gökdel (Vefat 04.11.2019) 22.12.1984 - 03.04.1985
  • Kalman Meszöly 01.05.1985 - 28.08.1985
  • Coşkun Özarı (Vefat 22.06.2011) 11.09.1985 - 12.11.1986
  • Mustafa Denizli 04.03.1987 - 16.12.1987
  • Tınaz Tırpan 16.03.1988 - 15.11.1989
  • Fatih Terim (Antrenör) 11.04.1990  
  • Sepp Piontek 27.05.1990 - 28.04.1993
  • Fatih Terim 27.10.1993 - 19.06.1996
  • Mustafa Denizli 14.08.1996 - 24.06.2000
  • Şenol Güneş 16.08.2000 - 18.02.2004
  • Ünal Karaman (Antrenör) -31.03.2004
  • Ersun Yanal 28.04.2004 - 08.06.2005
  • Fatih Terim 17.08.2005 - 14.10.2009
  • Oğuz Çetin 01.02.2010 -31.07.2010
  • Guus Hiddink 01.08.2010 - 16.11.2011
  • Abdullah Avcı 17.11.2011 - 20.08.2013
  • Fatih Terim 22.08.2013 - 26.07.2017
  • Mircea Lucescu 04.08.2017 - 11.02.2019
  • Şenol Güneş 18.03.2019 - 10.09.2021
  • Stefan Kuntz 20.09.2021 -
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