TFF, Stefan Kuntz ile anlaşarak milli takımın 46. hocasını bulmuş oldu. Türkiye Milli Takımı, tarihi boyunca sırasıyla şu hocalarla çalışmıştı:

Ali Sami Yen (Vefat 29.10.1951) 26.10.1923

Billy Hunter (Vefat) 25.05.1924 - 12.09.1926

Bela Toth (Vefat) 14.10.1927 - 28.05.1928

Fred Pagnam (Vefat 07.03.1962) 27.09.1931 - 22.04.1932

James Elliot Donnelly (Vefat) 12.07.1936 - 01.08.1937

Ignace Molnar (Vefat 09.03.1986) 23.04.1948 - 30.05.1948

Peter Molloy (Vefat 16.02.1993) 28.11.1948 - 20.05.1949

Cihat Arman (Vefat 14.05.1994) 20.11.1949

James McCormick (Vefat 03.01.1968) 03.12.1950

Rebii Erkal (Vefat. 24.11.1985) 10.06.1951 - 21.11.1951

Sandro Puppo (Vefat 16.10.1989) 01.06.1952 - 23.06.1954

Gündüz Kılıç (Vefat 17.05.1980) 17.10.1954

Zarko Mihajloviç (Vefat 16.09.1986) 03.04.1955 - 26.06.1955

Giovanni Varglien (Vefat16.10.1990) 18.12.1955 - 25.12.1955

Eşfak Aykaç (Vefat21.11.2003) 19.021956 - 08.12.1957

Leandro Remondini (Vefat 09.01.1979) 04.05.1958 - 10.05.1959

Ignace Molnar (Vefat 09.03.1986) 08.06.1960

Sandro Puppo (Vefat 16.10.1989) 27.11.1960 - 16.05.1962

Şeref Görkey (Vefat 10.11.2004) 10.10.1962

Ljubisa Spajiç (Vefat 28.03.2004) 25.11.1962 - 16.12.1962

Bülent Eken (Vefat 25.07.2016) 27.03.1963- 09.10.1963

Cihat Arman (Vefat 14.05.1994) 27.09.1964 - 01.11.1964

Sandro Puppo (Vefat 16.10.1989) 20.12.1964 - 09.05.1965

Doğan Andaç (Vefat 06.02.2013) 21.07.1965 - 25.07.1965

Sandro Puppo (Vefat 16.10.1989) 09.10.1965 - 30.05.1966

Adnan Süvari (Vefat 06.06.1991) 12.10.1966 - 11.12.1968

Şükrü Mustafa Gülesin (Vefat 10.07.1977) 17.01.1969

Abdullah Gegic (Vefat 21.06.2008) 30.04.1969 - 16.11.1969

Sabri Kiraz (Vefat 12.01.1985) 17.10.1970

Doğan Andaç (Vefat 06.02.2013) 13.12.1970

Cihat Arman (Vefat 14.05.1994) 25.04.1971 - 14.11.1971

Nicolae Petrescu 05.12.1971

Coşkun Özarı (Vefat 22.06.2011) 12.04.1972 - 31.10.1976

Doğan Andaç (Vefat 06.02.2013) 17.11.1976

Metin Türel (Vefat 17.11.2018) 16.02.1977 - 05.10.1978

Sabri Kiraz (Vefat 12.01.1985) 29.11.1978 - 15.10.1980

Özkan Sümer (Vefat 22.12.2020) 03.12.1980 - 25.03.1981

Fethi Demircan 15.04.1981 - 07.10.1981

Coşkun Özarı (Vefat 22.06.2011) 22.09.1982 - 04.04.1984

Candan Tarhan (Vefat 18.04.1989) 06.09.1984 - 14.11.1984

Yılmaz Gökdel (Vefat 04.11.2019) 22.12.1984 - 03.04.1985

Kalman Meszöly 01.05.1985 - 28.08.1985

Coşkun Özarı (Vefat 22.06.2011) 11.09.1985 - 12.11.1986

Mustafa Denizli 04.03.1987 - 16.12.1987

Tınaz Tırpan 16.03.1988 - 15.11.1989

Fatih Terim (Antrenör) 11.04.1990

Sepp Piontek 27.05.1990 - 28.04.1993

Fatih Terim 27.10.1993 - 19.06.1996

Mustafa Denizli 14.08.1996 - 24.06.2000

Şenol Güneş 16.08.2000 - 18.02.2004

Ünal Karaman (Antrenör) -31.03.2004

Ersun Yanal 28.04.2004 - 08.06.2005

Fatih Terim 17.08.2005 - 14.10.2009

Oğuz Çetin 01.02.2010 -31.07.2010

Guus Hiddink 01.08.2010 - 16.11.2011

Abdullah Avcı 17.11.2011 - 20.08.2013

Fatih Terim 22.08.2013 - 26.07.2017

Mircea Lucescu 04.08.2017 - 11.02.2019

Şenol Güneş 18.03.2019 - 10.09.2021

Stefan Kuntz 20.09.2021 -