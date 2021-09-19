Futbol Stefan Kuntz yarın imzayı atıyor!

Stefan Kuntz yarın imzayı atıyor!

Futbol

Stefan Kuntz yarın imzayı atıyor!

Alman gazetesi Bild'in haberine göre, Stefan Kuntz yarın Türkiye A Milli Futbol Takımı ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek. Sözleşme detaylarının de netleştiği iddia edildi.

19 Eylül 2021, Pazar 15:45 Son Güncelleme:
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A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen başlıyor.

Bild'in haberine göre; Stefan Kuntz, yarın Türk Milli Takımı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Şenol Güneş’in ayrılığı sonrası futbol direktörlüğüne getirilen Hamit Altıntop’un Stefan Kuntz’un gündeme gelmesinde büyük bir etkisi olduğu ifade ediliyor. Alman çalıştırıcının, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü olduğu düzende Almanya’daki gurbetçi oyuncuların Türkiye’yi seçme ihtimallerinin yükselmesi öne çıkan bir görüş.


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