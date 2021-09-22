Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, imza töreninde Beşiktaş'ta 1 sene beraber top oynadığı Sergen Yalçın için, "Sergen ile ilgili olarak neden güldüğünü söyleyeyim. Sergen'in hocalık döneminde en üstün değerinin disiplin olduğunu duydum. Oysa oyunculuk döneminde Sergen için disiplinin ilk sırada olduğunu söyleyemem. Ancak Sergen Yalçın, birlikte oynadığım en iyi orta saha oyuncusudur. Onunla yeniden karşılaşıp konuşmak için sabırsızlanıyorum. Bana yardımcı olacağından eminim" demişti.
Sergen Yalçın, Adana Demirspor maçı sonrası Kuntz'un kendisi hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Eski takım arkadaşı için "Saçmaladı" diyen Sergen Yalçın, beklenmedik şekilde sert sözler sarf etti. İşte Yalçın'ın Kuntz sözleri:
Kuntz bir şeyler söyledi. Önce saçmaladı. Sonra toparlamaya çalıştı. Bana bir şey söylemek isteyen varsa kıvırmaya gerek yok. Açık açık söyleyebilir. Ben direkt konuşuyorum. Sürekli benim üzerime gelen cümleler var. Herkes bir şey söylüyor benle ilgili. Benim kimseyle kötü bir diyaloğum yok. Türkiye'de yaşamayan insanlar benle ilgili konuşuyor. Bu enteresan. Ben böyle kimseyle diyaloğa girmek istemiyorum ama girmek isteyen varsa da gireriz.
Yalçın'ın bu tepkisi sosyal medyada kimi kullanıcılar tarafından haklı bulunurken ve Kuntz'un sözlerinin maksadını aştığı söylenirken; çoğunluk ise haksız olduğu yönünde.
Yalçın'ın haksız olduğunu düşünenler, Beşiktaş hocasının Kuntz'un esprili yaklaşımına karşı fazlaca alıngan bir tutum takındığını söylüyor.
Stefan Kuntz için bir ilginç açıklama da Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan geldi. Beşiktaş maçı sonrası demeç veren Sancak, yeni hocaları Vincenzo Montella ile ilgili konuşurken Stefan Kuntz'a gönderme yaptı.
Sancak, "Türkiye'deki alternatifler arasından Samet Aybaba'dan sonra getireceğimiz bir hoca bulamadık. Yurt dışında kariyeri olan, Milan'ı, Sevilla'yı, Sampdoria'yı, iki kez de Fiorentina'yı çalıştırmış Montella'yı getirdik. Herhalde bu kadar kariyerli bir hoca buraya önceden gelmemişti. Milli takıma getirilen hocaya bakın. Montella çok daha kariyerli" diyerek güldü.