Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, imza töreninde Beşiktaş'ta 1 sene beraber top oynadığı Sergen Yalçın için, "Sergen ile ilgili olarak neden güldüğünü söyleyeyim. Sergen'in hocalık döneminde en üstün değerinin disiplin olduğunu duydum. Oysa oyunculuk döneminde Sergen için disiplinin ilk sırada olduğunu söyleyemem. Ancak Sergen Yalçın, birlikte oynadığım en iyi orta saha oyuncusudur. Onunla yeniden karşılaşıp konuşmak için sabırsızlanıyorum. Bana yardımcı olacağından eminim" demişti.