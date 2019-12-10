Step Istanbul için geri sayım başladı

2019 yılında “Sanat herkesin hayatının bir parçası olmalıdır.” fikriyle yola çıkan Step Istanbul, 21’i çağdaş sanat galerisi olmak üzere 39 katılımcı ile 250 çağdaş sanatçıya ev sahipliği yaparken, bu sene de sanatı ulaşılabilir kılmaya devam edecek yeni projelerle ziyaretçilerini sanata “bir adım daha’’ yaklaştırmak için fırsat sunuyor.

500 TL’den başlayarak, 20,000 TL’yi aşmayacak

15 Nisan 2020 Çarşamba günü başlayıp, 19 Nisan 2020 Pazar günü akşamına kadar Tomtom Kırmızı’da Ford Otosan ortak sponsorluğu ile ikinci kez gerçekleşecek olan Step Istanbul, erişilebilir sanatın ilk adımı olarak benimsediği fiyat politikası ile bu yıl da fiyat aralığı 500 TL’den başlayarak, 20,000 TL’yi aşmayacak eser seçkisi ile devam edecek.

Yepyeni ve heyecanlı bir adım

Otuzu aşkın farklı katılımcının yer alacağı Step Istanbul, bu yıl 5 gün sürecek ve yeni medya performansları, galeri ziyaretleri ve gastronomi etkinlikleri ile beraber özel sergi projesi ile yaratıcı ve genç sanatçıları farklı disiplinleriyle sanat ortamında bir araya getirecek. Genç sanatçıların deneyimlerini aktarmaları için yepyeni ve heyecanlı bir adım niteliği taşıyan bu proje, sanata yeni bir soluk getiren Step Istanbul’un demokratik ve eşitlikçi anlayışını tazeleyen bir tutum sergileyecek.

Her geçen yıl daha fazla genci sanatla buluşturmayı amaçlayan etkinlik 15-16 Nisan tarihlerinde öğrencilere ücretsiz giriş imkanı tanıyacak.



