Magazin Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Magazin

Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Moda dünyasının 1980'li ve 90'lı yıllarına damgasını vuran model Stephanie Seymour, hayatının en büyük acısını yaşıyor. Seymour ile eşi Peter Brant'in ortanca çocukları Harry Brant, 24 yaşında hayata veda etti.

19 Ocak 2021, Salı 14:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Stephanie Seymour ile eşi Peter Brant'ın üç çocuğunun ortancası olan Harry Brant, yaşamını yitirdi. Kendisi de annesi gibi modellik yapan Brant, aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle komaya girmiş ve tedavi altına alınmıştı. Fakat yapılan bütün müdahalelere rağmen Harry hayata tutunamadı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Ailesi yaptığı açıklamada Harry Brant'ın 24 yıllık ömründe birçok şey başardığını ancak daha neler yapabileceğini görme şansı olmadığını belirtti.

Stephanie Seymour ve eşi Peter Brant'in açıklamasında, Harry Brant'in kaybının kendileri için sonsuza kadar sürecek bir üzüntü olduğu belirtildi. Harry Brant, uzun süredir kötü alışkanlıklarıyla mücadele ediyordu.

'Harry sadece bizim oğlumuz değildi'

Ailesinin açıklamasında; "Harry sadece bizim oğlumuz değildi. Aynı zamanda harika bir kardeş, sevgi dolu bir torun, en sevilen amca ve ilgili bir arkadaştı" denildi.

Harry Brant, birçok ünlü dergi için kapak pozları vermişti. Harry Brant'in ölümü, babası Peter Brant için aynı acıyı ikinci kez yaşamak anlamına geliyor aynı zamanda. Peter Brant'in bir önceki evliliğinden dünyaya gelen oğlu 2019'da 49 yaşındayken hayata veda etmişti.


İlgili Haberler
Oyuncu Armie Hammer'a destek veren Bella Thorne'a tepki5 dakikada dünyadan magazin (19 Ocak 2021)


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Kim bu alfa erkeği?
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Gökyüzünde Kova sezonu başlıyor
İrem Haliloğlu
Mehmet Coşkundeniz
Aşktan kaçarak kurtulunur mu?
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
Bekir Saçar
Karantina gölgesinde buruk kar keyfi
Bekir Saçar
Hande Kazanova
18 Ocak haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Zorlu enerjiler devrede, dikkat!
Öner Döşer
Şirin Sever
Erkekler ve o inkar etmeler..
Şirin Sever
Funda Duru
Instagram'ın Influencer'dan daha cool olan evcil hayvanları
Funda Duru
Uğur Alkapar
Koronasız bir Palandöken
Uğur Alkapar
Sercan Yaşar
Sosyete dolandırıcısı
Sercan Yaşar
Gökçen Erdoğan
Sürtünerek hamile kalınır mı?
Gökçen Erdoğan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Oktay Kaynarca ile Güvenç Dağüstün sosyal medyada birbirine girdi!