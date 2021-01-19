Stephanie Seymour ile eşi Peter Brant'ın üç çocuğunun ortancası olan Harry Brant, yaşamını yitirdi. Kendisi de annesi gibi modellik yapan Brant, aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle komaya girmiş ve tedavi altına alınmıştı. Fakat yapılan bütün müdahalelere rağmen Harry hayata tutunamadı.

Ailesi yaptığı açıklamada Harry Brant'ın 24 yıllık ömründe birçok şey başardığını ancak daha neler yapabileceğini görme şansı olmadığını belirtti.

Stephanie Seymour ve eşi Peter Brant'in açıklamasında, Harry Brant'in kaybının kendileri için sonsuza kadar sürecek bir üzüntü olduğu belirtildi. Harry Brant, uzun süredir kötü alışkanlıklarıyla mücadele ediyordu.

'Harry sadece bizim oğlumuz değildi'

Ailesinin açıklamasında; "Harry sadece bizim oğlumuz değildi. Aynı zamanda harika bir kardeş, sevgi dolu bir torun, en sevilen amca ve ilgili bir arkadaştı" denildi.

Harry Brant, birçok ünlü dergi için kapak pozları vermişti. Harry Brant'in ölümü, babası Peter Brant için aynı acıyı ikinci kez yaşamak anlamına geliyor aynı zamanda. Peter Brant'in bir önceki evliliğinden dünyaya gelen oğlu 2019'da 49 yaşındayken hayata veda etmişti.







