Stephen Curry 4 ay sonra sahalara döndü

Golden State Warriors'ın son şampiyon Toronto Raptors'la oynadığı maçta Stephen Curry, sahalara geri döndü.

31 Ekim 2019'da sol eli kırılan Curry, sahalardan 4 ay uzak kalmıştı. 4 ay sonra ilk kez bir maçta forma giyebilen yıldız guard, 23 sayı 7 asist ve 7 ribaund'la iyi bir performans sergiledi.

Warriors, Toronto Raptors'a 121-113 yenildi ve lig sonunculuğunu sürdürdü.

Golden State Warriors bu sezon 14 galibiyet 49 mağlubiyet aldı.

Eli kırılmıştı

Golden State Warriors’ta, Phoenix Suns karşılaşmasında eli ve bileğinde kırık meydana gelen Curry’nin tedavisinin en az 3 ay süreceği açıklanmıştı.

Son 5 yıldır final oynayan ve 3 şampiyonluk kazanan Golden State Warriors, konuk ettiği Phoenix Suns’a 121-110 yenilmiş, Stephen Curry mücadelenin 3. periyodunda sol elinin üstüne düşüp oyundan çıkmıştı.



