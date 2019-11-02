Stephen Curry'nin eli kırıldı

Golden State Warriors’ın Phoenix Suns’ı konuk ettiği maçta eli kırılan all-star oyun kurucu Stephen Curry’nin en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

02 Kasım 2019, Cumartesi 10:15
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Stephen Curry'nin eli kırıldı

Golden State Warriors’ta, Phoenix Suns karşılaşmasında eli ve bileğinde kırık meydana gelen Curry’nin tedavisinin en az 3 ay süreceği açıklandı.


Son 5 yıldır final oynayan ve 3 şampiyonluk kazanan Golden State Warriors, konuk ettiği Phoenix Suns’a 121-110 yenilmiş, Stephen Curry mücadelenin 3. periyotunda sol elinin üstüne düşüp oyundan çıkmıştı.


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