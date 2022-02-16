Dünyanın en önemli fizikçilerinden olan ALS hastası Stephen Hawking, 2018'de 76 yaşındayken İngiltere'de öldü. İngiliz fizikçi Hawking'in 38 yıl boyunca kara tahtada sakladığı "gizemli" karalamaları ilk kez halka açık bir şekilde sergilenmeye başlandı. Londra'da bulunan Bilim Müzesi'ndeki "Hawking" sergisinde yer alan tahtada, fizikçi ve arkadaşları tarafından çizilen gizemli şekiller, denklemler ve şakalar olduğu belirtildi. Bilim Müzesi, kara tahta karalamalarının ne anlama geldiğini ortaya çıkarıp çıkaramayacaklarını görmek için Hawking'in arkadaşlarını ve diğer fizikçileri ağırlayacağını açıkladı.

Hawking ve birkaç meslektaşının 1980'de İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde "süper uzay ve süper yerçekimi" konulu bir konferansta söz konusu tahtayı kullandığı ifade edildi. "Her şeyin teorisini" çözmeye çalışırken kara tahtayı dikkat dağıtmak için kullandığı düşünülen Hawking, daha sonra karalamaları çok beğenince tahtanın üzerine vernik sürüldü ve fizikçinin ofisine asıldı.

Ancak, tahtada sakallı bir uzaylı, duvara tırmanmaya çalışan bir kalamar, bir deniz canavarı, "bilinçsizlik simetrisi", "Exxon süper yerçekimi" gibi gizemli ifadelerin yer alması o zamandan beri tahtanın ne anlama geldiğine dair merak yaratmıştı.

Söz konusu sergide dâhi fizikçinin gözlükleri, tekerlekli sandalyesi ve doktora tezinin kopyası da bulunuyor.







