King, Facebook'u bıraktığını Twitter'da bir paylaşım yaparak duyurdu. King, "Facebook'u bırakıyorum. Siyasi reklamlara izin verilen yanlış bilgiler seliyle rahat edemiyorum ayrıca kişisel verilerin korunduğuna güvenmiyorum. Beni isterseniz Twitter'dan takip edin" yazdı.





​Korku türünde kitaplarıyla tanınan Stephen King'in yaptığı paylaşımdan sonra Facebook hesabı silindi. King, daha önce ABD Başkanı Donald Trump hakkında sert eleştirileriyle de gündeme gelmişti.