Bilim & Teknoloji Stephen King: Facebook'u bırakıyorum

Stephen King: Facebook'u bırakıyorum

Bilim & Teknoloji

Stephen King: Facebook'u bırakıyorum

Yazar Stephen King, yayılan yanlış bilgiler, siyasi reklamlar ve kişisel verilerin korunduğuna dair şüphesi olduğu için Facebook'u bıraktığını açıkladı. King, sevenlerini Twitter'da kendisini takip etmeye davet etti.

03 Şubat 2020, Pazartesi 09:08 Son Güncelleme:
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King, Facebook'u bıraktığını Twitter'da bir paylaşım yaparak duyurdu. King, "Facebook'u bırakıyorum. Siyasi reklamlara izin verilen yanlış bilgiler seliyle rahat edemiyorum ayrıca kişisel verilerin korunduğuna güvenmiyorum. Beni isterseniz Twitter'dan takip edin" yazdı.


​Korku türünde kitaplarıyla tanınan Stephen King'in yaptığı paylaşımdan sonra Facebook hesabı silindi. King, daha önce ABD Başkanı Donald Trump hakkında sert eleştirileriyle de gündeme gelmişti.

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