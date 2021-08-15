Kültür & Sanat Stephen King'in hayranlarına önerdiği 2 film

Stephen King'in hayranlarına önerdiği 2 film

Kültür & Sanat

Stephen King'in hayranlarına önerdiği 2 film

Romanları defalarca sinemaya uyarlanan korku ve gerilimin efsaneleşmiş ismi Stephen King, hayranlarına film önerisinde bulundu.

15 Ağustos 2021, Pazar 16:34 Son Güncelleme:
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Independent Türkçe'nin haberine göre, korku türünün usta ismi Stephen King yeni izlediği filmlerden ikisini Twitter'da takipçileriyle paylaştı. Medyum (The Shining), Göz (Carrie), Hayvan Mezarlığı (Pet Sematary) kitaplarıyla tanınan yazar Hayat (Life) ve The Clovehitch Killer filmlerini önerdi.  Ünlü yazarın bugüne kadar yayımladığı 60'tan fazla roman, 200 kısa hikaye ve 5 kurgu olmayan kitabı bulunuyor.  We Got This Covered'ın aktardığına göre King, Hayat'ta Jake Gyllenhaal'un performansını ve The Clovehitch Killer'da Dylan McDermott'un oyunculuğunu çok beğendiğini söyledi. King ayrıca McDermott'un seri katil rolündeki performansını "cesur ve incelikli" diye nitelendirdi. 

Bilimkurgu ve korku filmi olan Hayat'ta Gyllenhaal'un yanı sıra Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson ve Hiroyuki Sanada gibi isimler yer alıyor. Film, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli 6 kişinin Mars'taki sıradışı keşfini ve sonrasında yaşananları konu alıyor. 

The Clovehitch Killer'daysa McDermott'a Charlie Plummer, Samantha Mathis ve Madisen Beaty eşlik ediyor. Yapım, Kentucky kasabasında onlarca yıl önce yaşanan ve çözülmemiş cinayetlerin ve tüyler ürrpertici bir seri katilin hikayesini anlatıyor. 

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