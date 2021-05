Korku ve bilimkurgu türündeki romanların en ünlü yazarlarından biri olan Stephen King'in yeni kitabı Kan Varsa (If It Bleeds), bugün Türkçe olarak okuyucuyla buluştu. Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini alan kitap, toplam dört uzun öyküden oluşuyor. Bill Hodges üçlemesindeki Bay Mercedes, Kim Bulduysa Onundur ve Son Nöbet kitapları ile Yabancı romanındaki Dedektif Holly Gibney karakteri, King'in son kitabıyla dönüyor.

Kitabın arka kapağında şu sözler yer alıyor:

"Kan varsa haber de vardır…

Habercilerin kullandığı bir deyişti bu ve o gün bir bombanın patlatıldığı Albert Macready Ortaokulu’nda kesinlikle kan vardı. Finders Keepers Dedektiflik Ajansı’nda günlük işleriyle ilgilenen Holly Gibney’nin dikkatini çeken ise bambaşka bir ayrıntıydı. O, kanın kokusunu alıp ilk haberi yapan muhabire takılmıştı. Holly’nin adama odaklanmasının geçerli bir nedeni vardı, çünkü o bir Yabancı’ydı.

Kan Varsa her biri okuru kendi korku dolu dünyasına çeken dört uzun öyküden oluşuyor. Holly’nin ilk yalnız macerasının dışında Bay Harrigan’ın Telefonu, Chuck’ın Hayatı ve Sıçan öyküleri uykularınızı kaçıracak."