Stephen Neary Mantargiller’in hikayesini anlattı

Çocukken, büyüyünce ne olmak isterdin?

SN: Aslında Mantargiller’deki Seth gibiydim, her şey olmak istiyordum; sanatçı, mimar, bilim adamı, mühendis, astronot… Çocukluğumdan beri animasyonu ve çizgi filmleri seviyordum ama bunun gerçekte yapabileceğim bir iş olabileceğini hiç düşünmemiştim. Sinema eğitimi almak için üniversiteye gittim, ama kendimi sürekli çizim yaparken buldum.

Seni çizgi film yapmaya iten neydi?

SN: Sinema eğitimi almamama rağmen birçok animasyon dersi de alıyordum. 18 yaşımdayken Warner Bross'da staj yapma fırsatı buldum. Teen Titans’ın ilk sezonu üzerinde çalıştım. İşin içine çizim ve yaratıcılığın bu denli dahil olduğunu görmek beni çok heyecanlandırdı, o dönemden itibaren odağım tamamen değişti ve fikirlerimi fikirlerimi animasyona taşımak istedim. Bu da benim uzun metrajlı filmlerde story board çizmeye başlamamı ve Cartoon Network’te yayınlanan Clarence'da çalışmamı sağladı.

Cartoon Network'te bir çizgi filminin yayınlanacağını hiç düşünmüş müydün?

SN: Cartoon Network’te çalışmak benim için keyif aldığım şeyleri yaptığım bir hobi gibiydi. Gün boyunca uzun metrajlı filmler üstünde çalışıyor, eve gittiğimde ise kısa animasyonlar üzerinde çalışıyordum. Cartoon Network’te yayınlanan Adventure Time'a ve diğer muhteşem işlere bakıyordum. Ve Cartoon Network’te yayınlanacak sadece kısa bir film yapmakla kalmayıp, bütün bir sezona imza atabileceğimi hayal ediyordum. Şunu söyleyebilirim ki çizgi filmimin Cartoon Network’te yayınlanması tam anlamıyla hayallerimin gerçekleşmesi ile eş değer.

Mantargiller fikri nasıl ortaya çıktı?

SN: Geç saatte ayaktaydım ve Vikipedi'de prototakitler denilen tarih öncesi mantarlar hakkında bir şeyler okuyordum. Yaklaşık 400 milyon yıl önce yaşamış ve Dünya'nın atmosferini değiştirmişlerdi. Bu mantarların dünya ile barış içinde yaşayan ve haberimizin bile olmadığı koca bir uygarlık kurmuş olabileceklerini düşündüm. Bu bana Dünya’nın henüz gençken daha doğrusu çocukken nasıl bir yer olduğunu ve doğayla iç içeyken ailem ve arkadaşlarımla nasıl mutlu olduğumu düşünmeye itti. Mantargiller’i ortaya çıkartırken bu iki fikri bir araya getirmek istedim.

Çizgi filme hayat verirken kendi çocukluğundan ilham aldın mı?

SN: Ben samimi, dolu dolu ve sağlıklı bir çocukluk geçirdim. Mantargiller’in 80'ler ve 90'ların çizgi filmlerinin hissine ve tarzına sahip olmasını istedim. Ve tabii ki Dexter’ın Laboratuvarı ve Powerpuff Girls gibi izlediğim tüm Cartoon Network çizgi filmlerinin Mantargiller’i yaratma sürecine büyük bir etkisi oldu. Çizgi film yaratırken olabildiğince çocuk gibi düşünmeye çalışıyoruz yani onların gözünden bir cumartesi sabahı çizgi film izlemenin ne kadar rahatlatıcı, güvenli ve yaratıcı hissettirdiğini her zaman aklımızın bir köşesinde tutuyoruz.

Seth'in ailesi senin ailene ne kadar benziyor?

SN: Aileme çok benziyorlar. Bir erkek ve iki kız kardeşim var ve her zaman mahallemizde birlikte vakit geçirip, yaramazlık yapardık. Erkek kardeşimle aynı odayı paylaşarak büyüdüm ve çizgi filmdeki ikizlere çok benzeyen yaramaz bir küçük kız kardeşim de vardı. Mesela Pascal karakterinin kullandığı ses tonunu ailemin kızgın olduğunda kullandığı konuşma tarzından ilham aldım. Annem Nancy, Dr. Nancy'ye ilham kaynağı oldu. Çizgi filmi yaratırken çocukluğuma tekrar gitmek ve çocukluğumla ilgili sahip olduğum onlarca anıdan yararlanmak benim için çok eğlenceliydi.

Seth'in keşif merakı hakkında bize ne söyleyebilirsin?

SN: Seth etrafındaki her şeye karşı ilgi duyuyor! Ama çoğu zaman yeni fikirlerini gösterme heyecanıyla kendini kaptırıp diğer insanların duygularına ve düşüncelerine dikkat etmeyi unutabiliyor. Seth aracılığıyla çocuklara yeni şeyleri keşfetmenin harika olduğunu göstermeye çalışıyoruz ama Seth bunu sadece sevdiği ve istediği için yapmalı, dikkat ve ilgili çekmek için değil. Bilgi ve merakın kendi başlarına çok güçlü olduğunu vurgulamak istiyoruz.

Çizgi filme eğitici unsurlar dahil etmeye çalıştın mı?

SN: Çocukların, merak ettikleri şeyler üzerinde yeteri kadar düşünürlerse neden ve sonuç ilişkilerini bulabileceklerini göstermek istedik. Çocukların etraflarındaki çevreye dikkatle bakmalarını, merak ettiklerini sorgulamalarını ve neden-sonuç ilişkisi kurarak dünyaya nasıl uyum sağladıkları hakkında sorular sormalarını istiyoruz.

Favori karakterin kim?

SN: Bu gerçekten de çok zor bir soru! Tüm karakterler benim farklı yönlerimden parçalar taşıyor. Sanırım Seth ve Pascal'a daha çok benziyorum. Pascal dışarı çıkmaktan pek hoşlanmayan, hassas ve içine kapanık bir sanatçı. Seth ise onu her zaman dışarı çıkmaya ve yeni şeyler keşfetmeye zorluyor. Onlar beynimin iki farklı yönünü yansıtıyor diyebilirim.

Favori bir bölümün var mı?

SN: Uzun Bacaklar bölümünü seviyorum! Seth, bir çift uzun bacak keşfediyor. Onları giydiğinde süper bir güce sahip olduğunu fark ediyor ve bu onu oldukça heyecanlandırıyor. Uzun ve yeni bacaklar kasabada yaşayan diğer mantarları da heyecanlandırıyor ve herkes bacakları kimin giyeceği konusunda tatlı bir mücadeleye girişiyor.

Pandemi Mantargiller’in yaratım sürecini etkiledi mi?

SN: Pandemi başladığından beri çizgi filmi evde yapıyoruz. Şu an sizinle konuşurken de evde ses kayıtlarını yaparken kullandığım odadayım. Tüm bu süreçte Cartoon Network Stüdyoları çok destekleyici ve yardımcı oldu. Şu anda işler her zamanki gibi sorunsuz devam ediyor. Yetenekli bir ekibimiz var ve bu süreçte çizgi filmi yapmaya devam edebilmemiz inanılmaz. Bunun için minnettarım.



