Basketbol Stevan Jelovac hayatını kaybetti

Stevan Jelovac hayatını kaybetti

Basketbol

Stevan Jelovac hayatını kaybetti

AEK, Türkiye'de Antalya Büyükşehir Belediye ve Gaziantep Basketbol'da da forma giyen Stevan Jelovac'ın 32 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

06 Aralık 2021, Pazartesi 01:47 Son Güncelleme:
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Ülkemizde de forma giyen ve bir süre önce antrenmanda beyin kanaması geçirip felç olan Sırp basketbolcu Stevan Jelovac, 32 yaşında hayatını kaybetti.

3 hafta önce felç geçiren ve yoğun bakımda tutulan Sırp basketbolcu Stevan Jelovac'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

14 Kasım'da felç geçiren Jelovac, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Metropolitan General'da yoğun bakımda tutuluyordu. Oyuncunun ailesi bir süre önce Jelovac'ı Sırbistan'daki başka bir hastaneye transfer ettirmişti.

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