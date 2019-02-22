Steve Irwin Google’a doodle oldu. Steve Irwin kimdir?

Google, Steve Irwin’i 57. doğum gününü yaptığı doodle ile kutladı. Steve Irwin’in belgesel kesitlerinden oluşan illüstrasyonlara yer verilen Google’da "Steve Irwin kimdir?" sorusu gündem oldu. İşte tehlikeli hamleleriyle tanınan Steve Irwin’in hikayesi…

Avustralyalı ünlü belgesel yapımcısı Steve Irwin, belgesellerinde yaptığı cesur hareketler ve tehlikeli oyunlarla “Timsah Avcısı” olarak isimlendiriliyor. Sayısız belgesele imza atan Steve Irwin trajik bir şekilde hayatını kaybetmiş ancak onu ölüme götüren sevdiği timsahlar değil bir vatoz olmuştu. Yaptığı belgesellerle televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Steve Irwin’in timsahlarla olan diyaloğu çok konuşulmuştu.

TİMSAHLARI ÇOCUK YAŞLARINDA TANIDI

Çocukluğunda hayvanat bahçesiyle iç içe büyüyen Steve Irwin, timsahların farklı havuz ve lokasyonlara sevkiyatında yer almıştır. Daha reşit bile olmamışken ilk timsahını yakalayan Steve Irwin, zehirli ve tehlikeli bütün hayvanlarla bir arada bulunmuştur. Avustralya Hayvanat Bahçesi'ni yaptığı çalışmalarla genişleten Steve Irwin, birçok hayvana tıbbi destek de sağlamıştır.

VATOZ SALDIRISINDA ÖLÜMCÜL DARBE

Belgesel seyircilerinin yakından tanıdığı dünyaca ünlü “timsah avcısı” Steve Irwin, dalış seferi sırasında bir vatoz tarafından göğsüne ölümcül darbe alıp hayatını kaybetti. Hayatını vahşi doğaya adayan Steve Irwin, denizaltında çekim yaparken talihsiz bir kazaya kurban gitti. 44 yaşındaki Irwin, 2006 Eylül ayında son kez kamera karşısına geçtiğinden habersiz, Avustralya'daki Büyük Mercan Kayalıkları’nda sualtı belgeseli çekimi sırasında bir vatozun iğnesiyle hayatını kaybetmişti. Steve Irwin kendini doğaya adayan unutulmaz insanlardan biridir.