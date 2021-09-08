Steve Jobs, sabır, çalışma ve yaratıcılığıyla sıfırdan başlayarak bir teknoloji devi olan Apple’ı kurarken aynı zamanda motivasyon, ilham veren ve ölümle ilgili sözleri ile pek çok kişiye yol gösteren bir isim oldu. İşte, daima ileriye bakan ve her gün daha iyisini yapmak için çalışan Steve Jobs’ın sözleri…

STEVE JOBS’IN MOTİVASYON, İLHAM VEREN VE ÖLÜMLE İLGİLİ SÖZLERİ

Haklı olmak umrumda değil. Ben başarıyı ve doğru şeyi yapmayı önemsiyorum.

Dün için üzülmek yerine gelin, geleceği inşa edelim.

Müşterilerinize hiç olmadığı kadar çok yaklaşın. Öyle ki daha onlar fark etmeden önce onlara ihtiyaç duydukları şeyi söyleyin.

İnsanlara karşı yumuşak değilimdir çünkü onların gelişmesini isterim.

Büyük işler yapan insanların hem teori hem de pratikte başarılı olduğunu görürsünüz.

İnsanlara beklememelerini öğütlerim her zaman. Özellikle gençlerin bir şeyler yapmaları gerekir, zira o yaşta henüz kaybedecekleri bir şey yoktur.

Yaptığımız şeylerden ziyade yapmadığımız şeyler için gurur duyuyorum.

Detay önemlidir. Detay kusursuz hale gelene kadar beklemeye değer.

Yaptığınız işi sevmiyorsanız başarılı olamazsınız.

Odaklanmak ve sadelik benim hayat felsefemdir.

Ürünlerimize hangi özellikleri ekleyeceğimiz konusunda çok dikkatliyiz, zira bu özellikleri geri çıkaramayız.

Gece rahat uyuyabilmek için estetik ve kaliteye sonuna kadar önem vermek zorundasınız.

Kim olduğunuzu hatırlamanın en iyi yolu, kahramanlarınızın kim olduğunu hatırlamaktır.

Eğer hayatınızı yaratıcı bir şekilde yaşamak istiyorsanız, geriye dönüp bakmamalısınız. Yaptığınız her şeyi ve kim olduğunuzu bir kenara atabilmelisiniz.

Cesaret, kader, hayat, karma ya da başka bir şey. Mutlaka bir şeye inanmalısınız.

İnsanlar sizi performansınıza göre değerlendirir. O halde sonuca odaklanın. Kalite ölçütü olun. Bazı insanlar kusursuzluğun norm kabul edildiği ortamlarda çalışmaya alışkın değildir.

Mezarda dünyanın en zengin insanı olmak hiçbir anlam ifade etmez. Gece harika bir iş çıkardığımı düşünerek yastığa başımı koymak… İşte bunun bir anlamı var.

Zamanınız kısıtlı. Bu zamanı başkalarının hayatına hizmet ederek yaşamayın. Başka insanların düşüncelerine takılıp kalmayın.

İç sesinizin başkalarının düşünceleri tarafından bastırılmasına müsaade etmeyin.

Korsan olmak, deniz kuvvetlerine katılmaktan daha zevklidir.

Hayat bazen kafanıza tuğlayla vurur. İnancınızı kaybetmeyin.

Bugün hayatınızın son günü olsa, bugünü nasıl değerlendirirdiniz?

İşiniz hayatınızın büyük bir kısmını kaplayacak. Bu süreçte memnuniyet duymanın tek yolu ise başarılı işler yapmak. Sevdiğiniz, yapmaktan keyif aldığınız şeyi bulana dek elinizdekine razı olmayın.

Mücadelemi sürdürmemin tek bir nedeni var: Yaptığım işi seviyor olmam. Sevdiğiniz şeyi keşfetmek zorundasınız.

Bugünkü aklım eskiden olsaydı pek çok şeyi daha iyi yapardım. Ancak birçok şeyi de daha kötü yapardım. O halde önemli olan tek şey bugüne odaklanmaktır.

Kimse ölmek istemez. İnsanlar cennete gideceklerini bilseler ölmek istemezler.

Hayatta en çok yapmadığınız şeylerden pişmanlık duyarsınız. O gece hoşlandığınız kızı dansa kaldırmadığınız için pişmanlık duyarsınız.

Ölüm olmasa ilerleme çok yavaş olurdu.

Ölüm, hayatın en büyük icadıdır. Demode modelleri ve fikirleri yenileriyle değiştirmek için kurulu bir sistemdir ölüm.

Yardım istediğimde beni reddeden kimseyle karşılaşmadım. Sadece insanlar yardım istemeyi bilmiyorlar.

Apple’ın başarısı alanında en iyi insanları istihdam etmesinden ileri gelir.

Pek çok kişi ne kendisine gelen telefonlara cevap verir ne de başka birini arar. Pek çok kişi başkalarından bir şey istemez. Hayal kuran insanlar ile bu hayali gerçekleştiren insanlar arasındaki fark budur.

Bir şeyi yapıyormuş gibi davranırsanız o şeyi gerçekten yapabilirsiniz.

Bazen Tanrı’ya inanıyorum bazen inanmıyorum. %50-%50 diyebilirim.

Harekete geçmelisiniz. Hata yapmaya istekli olmalısınız. Eğer hata yapmaktan korkuyorsanız ileri gidemezsiniz.

Hayatın bir zeka ürün olduğunu, rastgele bir şey olmadığını düşünüyorum.

Eğer çok çalışmaya ve çok soru sormaya razıysanız iş hayatını çok hızlı bir biçimde öğrenebilirsiniz.

Startup kurup sonra bunu satan ya da halka arz eden ve nihayetinde parayı alıp hayatına devam kişilerin kendilerine girişimci demesinden nefret ediyorum.

The Beatles’ı örnek alıyorum iş hayatında. 4 tane adam birbirinin negatif düşüncelerini kontrol etti. Herkes birbirini dengeledi ve ortaya çıkan sonuç parçaların toplamından daha fazlası oldu. İş hayatı da böyledir. Şahane işler tek bir kişi tarafından yapılamaz, başarı bir ekip işidir.

Pazarlama alanında evrenin görüp görebileceği en iyi örnek Nike’tır. Nike ayakkabı satıyor. Ama Nike markasını düşündüğünüz zaman aklınıza sadece ayakkabı gelmiyor. Nike reklamlarına bakın, ayakkabı hakkında tek kelime edilmediğini göreceksiniz. Nike reklamlarında atletleri ve sporu yüceltiyor. Çünkü Nike böyle bir marka, Nike bu değerleri önemsiyor.

Ben müşterilerin zeki olduğuna ve üzerinde iyi düşünülmüş ürünler istediğine inanıyorum.

Benim görevim bir şeyin berbat olduğunu söylemektir, insanları mazur görmek değil.

Hayatınızın sonuna kadar şekerli su mu satmak istiyorsunuz? Yoksa dünyayı değiştirecek işler yapmayı mı?

Yetenekli insanları bulup onlarla bir şeyler üretmek konusunda oldukça iyiyimdir.

STEVE JOBS’IN MOTİVASYON, İLHAM VEREN İLGİLİ SÖZLERİ

Zeki insanları işe alıp onlara ne yapacaklarını söylemek bana anlamsız geliyor. Zeki insanları bize ne yapmamız gerektiğini söylemeleri için işe alıyoruz Apple’da.

Şirketler milyar dolarlık bir hale dönünce az ya da çok vizyonunu kaybeder. Üst yönetim ve işçiler arasında bir orta yönetim kademesi oluşur. İşte bu noktada şirketin tutkusu ve vizyonu yavaşla sönmeye başlar.

İnsanların baskı altında nasıl olduklarını görmek isterim ben.

Bugünkü teknolojiyle 3 kişi bir garajda çalışarak Microsoft’ta 200 kişinin yaptığı işin üstesinden gelebilir.

Asla zengin olma hayaliyle bir şirket kurmayın. Amacınız inandığınız bir şeyi hayata geçirmek ve şirketi kalıcı kılmak olsun. Zaten bu mantığa sahip olduğunuzda para gelir sizi bulur.

Microsof’taki arkadaşlar AR-GE için 5 milyar dolardan fazla para harcıyor, ancak tek yaptıkları Google ve Apple’ı taklit etmek.

Eğer insanlar mükemmeliyetin beklendiği bir ortamda çalışıyorsa, bu insanlar mükemmeliyeti yalnızca öz motivasyon sayesinde yakalayabilir. Eğer bir şirketin kültüründe üstün başarının saygı görmesi ve takdir edilmesi var ise, bu şirketteki insanlara üstün performans beklediğinizi söylemenize gerek yoktur.

Nitelik nicelikten çok daha önemidir.

Teknoloji sektöründe bizim ailemize ve arkadaşlarımıza tavsiye etmekten mutlu olmayacağımız ürünler var. Hayır bunu yapamayız, müşterilerimize çöp gönderemeyiz.

Sürekli yeni piyasalara girmeyi düşünüyoruz fakat sadece “hayır” diyerek en önemli şeylere odaklanabiliriz.

Mac’in milyonlarca satacağını düşünüyorum çünkü Mac’i başkaları için değil, kendimiz için ürettik.

İnsanlar yaptığınız işe karşı büyük bir tutkuya sahip olmanız gerektiğini söylüyor ve bu gerçekten doğru. Çünkü tutkusu olmayan her makul insan bir süre sonra pes eder. Bir şeyi gerçekten sevmiyor, yaparken eğlenmiyorsanız pes edersiniz.

Apple’da insanlar günde 18 saat çalışıyor.

Toplum nezdinde “başarılı ve başarısız” olarak görülen insanlara baktığını zaman başarılı insanların yaptıkları işi sevdiğini ve azmettiğini fark edersiniz ki bu çok zor bir şeydir. Yaptığı işi sevmediği için yarıda bırakanlara gelince, kim sevmediği bir işte ısrarcı olmak ister ki…

Başarılı girişimcilerle başarısız girişimcileri ayıran şey tamamen azimdir. Hayatta bazen çok zor zamanlar olur ve insanlar pes eder. Onları suçlayamıyorum.

Başarılı olmamda tüm takdiri eşim hak ediyor. Eve akşam 10’da gelir, direkt yatağa girer, sabah 6’da kalkıp duş alır ve işe giderdim. Eşim bu süreçte beni destekledi ve benim yokluğumda ailemizi bir arada tuttu.

Bir aileniz varsa ve şirketinizin ilk dönemlerindeyseniz, iki şeyi aynı anda nasıl götürebildiğinize şaşarım. Günde 18 saat, haftada 7 gün çalışmak… Eğer tutkunuz yoksa, ayakta kalamazsınız.

Tek başınıza işe alım yapamazsınız. En başarılı adayları en başarılı personelleriniz haline getirmek için kolektif bir anlayışla ilerlemeniz gerek.