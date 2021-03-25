Steve Jobs’un el yazısıyla yazılmış iş başvurusu ikinci kez satıldı

Eski Apple CEO’su Steve Jobs tarafından doldurulan iş başvuru formu, açık arttırmayla ikinci kez satıldı. Belirtilmeyen bir firmada belirtilmeyen bir pozisyon için olan başvuru, gelecekte Apple'ın kurucu ortağı olacak bir adam için oldukça sıradan görünüyor. Ayrıca ilginç yazım hataları dikkat çekiyor.

1973 yılına ait olan bu formun adres kısmında, küçük harflerle "reed college" yazıyor. Jobs, üniversite bölümü için de küçük harf kullanarak "english, lit" yazmış. Ulaşım erişimi sorulduğunda ise "mümkün, ama olası değil" diye cevaplamış. "Özel yetenekler" kısmında, "elektronik teknik veya tasarım mühendisi. Hewitt-Packard yakınlarındaki Körfez" yazıyor ve burada "Hewlett-Packard"ı yanlış yazmış. Bunun yanında beklendik şekilde, bilgisayarlar ve hesap makineleri konusundaki yeteneklerini belirtiyor.

Bundan üç yıl önce 175 bin dolardan alıcısına kavuşan belge, bugün de 220 bin 400 dolarlık fiyat etiketiyle ikinci kez satıldı.