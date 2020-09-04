Futbol Steve Mandanda corona virüse yakalandı

Steve Mandanda corona virüse yakalandı

Futbol

Steve Mandanda corona virüse yakalandı

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, kalecileri Steve Mandanda’nın corona virüse yakalandığını belirterek, İsveç maçı kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.

04 Eylül 2020, Cuma 21:02 Son Güncelleme:
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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup’ta yarın İsveç ile karşılaşacak olan Fransa’da teknik direktörü Didier Deschamp, başkent Stockholm’de maçın oynanacağı Friends Arena Stadında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Deschamps, Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya’nın kalecisi Steve Mandanda’nın corona virüs testinin pozitif çıktığını ve İsveç maçı öncesi kadrodan çıkarıldığını belirtti.

Corona virüse yakalanan oyuncu sayısı 3 oldu

Fransa’da korona virüse yakalanan futbolcu sayısı 3’e yükseldi Tecrübeli teknik direktör, daha önce yapılan testlerde de Manchester United’ın yıldız oyuncusu Paul Pogba ve Olympique Lyon’un genç oyuncusu Houssem Aouar’ın da korona virüs testinin pozitif çıktığını ve kadrodan çıkarıldıklarını hatırlattı. Deneyimli file bekçisi ile birlikte Fransa Milli Takımı’nda corona virüse yakalanan oyuncu sayısı 3 oldu.

İHA

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