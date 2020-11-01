Futbol Steven Caulker alkol ve kumar bağımlılığından kurtuluş hikayesini anlattı
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Steven Caulker alkol ve kumar bağımlılığından kurtuluş hikayesini anlattı

Futbol

Alanyaspor'un stoper Steven Caulker, parlak başlayan ve düşüşlerle devam eden kariyer hikayesini BBC'ye anlattı. Caulker, alkol ve kumar bağımlılığı yüzünden bitme noktasına gelen futbol hayatını Alanyaspor'da başarıyla sürdürmeyi nasıl başardığının detaylarını verdi.

01 Kasım 2020, Pazar 11:27 Son Güncelleme:
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İngiliz televizyonu BBC'ye konuşan Caulker, alkol ve kumar sorunu yüzünden uzun süre kapasitesinin yüzde 50 ya da yüzde 60'ı kadar oynayabildiğini söyledi.

Steven Caulker, henüz 20 yaşındayken 2012 yılında İngiltere A Milli Takımı adına ilk kez oynadığında her şey çok iyi görünüyordu. Caulker, Premier Lig'in önemli takımlarında Tottenham için düzenli olarak kadroda yer alıyordu. Fakat bu yükseliş, alkol ve kumar bağımlılıkları nedeniyle durdu. Sırasıyla Southampton, Liverpool, Lokomotiv Moskova, QPR ve Dundee formaları giyen Caulker, gittikçe gözden düştü.

Son olarak Alanyaspor'a transfer olan İngiliz stoper, burada kendini yeniden buldu.

Caulker, röportajda şunları söyledi:

Caulker, röportajda şunları söyledi:

12 adımlı program sayesinde uzun bir iyileşme dönemi geçirdim. Buraya geldim ve gerçekten rahatladım, kendimi tekrar buldum. Geriye dönüp baktığımda, en sinir bozucu şey potansiyelimi hiçbir zaman gerçekleştirememem. Sahadaydım ama kapasitemin %50-60'ı kadar oynuyordum. Buraya geldiğimden ve sağlıklı olduğumdan beri, çok daha fazlasını verebileceğimi hissediyorum.

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