İngiliz televizyonu BBC'ye konuşan Caulker, alkol ve kumar sorunu yüzünden uzun süre kapasitesinin yüzde 50 ya da yüzde 60'ı kadar oynayabildiğini söyledi.

Steven Caulker, henüz 20 yaşındayken 2012 yılında İngiltere A Milli Takımı adına ilk kez oynadığında her şey çok iyi görünüyordu. Caulker, Premier Lig'in önemli takımlarında Tottenham için düzenli olarak kadroda yer alıyordu. Fakat bu yükseliş, alkol ve kumar bağımlılıkları nedeniyle durdu. Sırasıyla Southampton, Liverpool, Lokomotiv Moskova, QPR ve Dundee formaları giyen Caulker, gittikçe gözden düştü.

Son olarak Alanyaspor'a transfer olan İngiliz stoper, burada kendini yeniden buldu.