Steven Nzonzi Al Rayyan ile anlaştı

2019-2020 sezonunun başında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Steven Nzonzi, Fatih Terim'le yaşadığı sorunlar nedeniyle devre arasında takımdan ayrılmıştı.

6 aylık Galatasaray macerasının ardından Roma'ya dönen Nzonzi, sezonun geri kalanını Rennes'de geçirmişti.

Fransız oyuncunun yeni durağı ise Katar ekibi Al Rayyan oldu. Nzonzi'nin Roma ile 2022'ye kadar sözleşmesi vardı ancak Jose Mourinho, Fransız orta sahaya takımda düşünmedi.

Steven Nzonzi, geçtiğimiz aylarda Seda Parseker ile dünya evine girmişti. Nzonzi, Parseker ile İstanbul'da yaşarken beraber görüntülenmişti.

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