Futbol Steven Nzonzi Al Rayyan ile anlaştı

Steven Nzonzi Al Rayyan ile anlaştı

Futbol

Steven Nzonzi Al Rayyan ile anlaştı

Bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Steven Nzonzi, Katar'a transfer oldu. Nzonzi son olarak Rennes'e kiralanmıştı.

12 Ağustos 2021, Perşembe 11:43 Son Güncelleme:
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2019-2020 sezonunun başında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Steven Nzonzi, Fatih Terim'le yaşadığı sorunlar nedeniyle devre arasında takımdan ayrılmıştı.

6 aylık Galatasaray macerasının ardından Roma'ya dönen Nzonzi, sezonun geri kalanını Rennes'de geçirmişti.

Fransız oyuncunun yeni durağı ise Katar ekibi Al Rayyan oldu. Nzonzi'nin Roma ile 2022'ye kadar sözleşmesi vardı ancak Jose Mourinho, Fransız orta sahaya takımda düşünmedi.

Steven Nzonzi, geçtiğimiz aylarda Seda Parseker ile dünya evine girmişti. Nzonzi, Parseker ile İstanbul'da yaşarken beraber görüntülenmişti.

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