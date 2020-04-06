Stigmatizasyon nedir? Psikiyatrist Dr. Rıdvan Üney anlattı

Damgalanma veya etiketleme olarak kullanılan stigmatizasyon, tıbbi literatürde ise aşağılayıcı, gözden düşürücü, hor görücü gibi anlamlarda kullanılan bir kelime. İnsanlığın ilk zamanlarından beri karşılaşılan damgalama, cüzzam hastalığı veya veba hastalığı gibi hastalıklara yakanmış insanların dışlanmasıyla başladı.

Biri bizi etiketlediğinde ve damgaladığında bu bize ne yapıyor?

Damgalandığının farkında olan bireylerde özgüven eksikliği, toplumdan kendini geri çekme, utanç duyma dibi davranışlar yoğun olarak görülüyor.

Toplumda damgalanmanın içselleştirmesi bireyde ciddi düzeyde örselenme durumu meydana getiriyor. Bu durumun karşısında tükenmişlik ve depresif belirtiler daha çok karşımıza çıkıyor.

Etiketlenme ve damgalanmanın insan üzerindeki bilinmeyen etkileri videoda.





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