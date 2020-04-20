Stil sahibi annelere güçlü tasarımlar

Türk modasının dünya çapında adını duyurmuş güçlü markası Gizia, şehirli kadının güçlü dinamik karakterinden ve parlak renklerden sezon trendlerinden ilham alarak Anneler Günü’nde kusursuz bir hediye seçkisi sunuyor. Şık tasarımlar, annelerin ışıltısını yansıtan takılar, aksesuarlar ve daha fazlası Gizia’da sizleri bekliyor.

Botanik esintilerin ilhamıyla couture yansımaları barındıran Gizia yeni sezon tasarımları, ile annelerin kalbini fethedecek. Koleksiyonda metalik parlak iplikli trikolar, ipek viskon bluz ve elbiseler, desenli hacimli uçuşan şifon elbiseler, dökümlü krep kumaşlar dikkat çekiyor. Pudra, yanık portakal, canlı yeşil, bej tonları, safran, siyah ve beyaz renklerin ağırlıkta olduğu koleksiyon stil sahibi anneler için unutulmaz hediyelere dönüşüyor.



