Stilinize göre çanta modelleri



Klasik tarza rahatlık getiriyor

2004 yılından bu yana kadın dış giyim modasına yön veren markalardan biri olan Zühre, 18 ayrı modelden oluşan yeni çanta koleksiyonuyla kadınların kombinlerini tamamlayacak.Özgün ve güncel tasarımlarıyla sezonun nabzını tutan Zühre, günlük çanta modellerin yanı sıra gece şıklığına da önem veren kadınlara birbirinden farklı alternatifler sunuyor.Farklı birçok modeliyle Zühre’nin koleksiyonunda yer alan sırt çantaları klasik tarza rahatlık getiriyor. Rahat duruşu ve elverişli kullanımı ile kadınların en çok tercih ettiği postacı çantaları ise şıklığı ortaya çıkaracak nitelikte. Klasik modellerden vazgeçmeyen kadınların kombinlerine ışıltılı siyah renkte kol çantası eşlik ederken, fermuar detaylarıyla zarafeti ve şıklığı bir arada sunan bej renk sırt çantası ise sportif görünümünden ödün vermeyenlerin vazgeçilmezi olacak. Sırt çantasından kol çantasına, klasik modellerden clutch çantalara kadar her zevke uygun çanta modelleri Zühre’nin 48 mağazasında satışa sunuluyor.